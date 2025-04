Le Frecce Tricolori sorvolano Bari il 7 maggio in occasione del corteo di San Nicola

Il sorvolo delle Frecce Tricolori è previsto per il 7 maggio a Bari, in concomitanza con il corteo storico in onore di San Nicola.

Spettacolo nei cieli di Bari per San Nicola

Le Frecce Tricolori torneranno a sorvolare Bari martedì 7 maggio, in occasione del tradizionale corteo storico che celebra San Nicola, patrono della città. L’annuncio è stato diffuso attraverso un post ufficiale pubblicato sul profilo Instagram della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ha confermato la presenza dei velivoli sul cielo del capoluogo pugliese proprio in concomitanza con una delle ricorrenze più sentite dell’anno.

Non sono ancora stati resi noti gli orari e i dettagli esatti dell’esibizione, ma ulteriori informazioni sulle modalità del passaggio aereo saranno comunicate nei prossimi giorni. L’evento rappresenta un momento particolarmente atteso per cittadini e visitatori, che potranno assistere a uno dei momenti simbolici delle celebrazioni legate al Santo, accompagnato da un tributo tricolore in alta quota.

Un ritorno atteso dopo l’ultima esibizione del 2022

L’ultima esibizione ufficiale delle Frecce Tricolori su Bari risale al 2022. Nel 2024, invece, la pattuglia acrobatica fu protagonista di un altro sorvolo spettacolare, avvenuto il 10 maggio, pochi giorni prima dell’air show ospitato a Trani. La conferma del nuovo passaggio aereo sul capoluogo pugliese aggiunge valore simbolico alla festa di San Nicola, attirando l’attenzione anche da parte di appassionati di aviazione e spettatori provenienti da fuori città.

Il sorvolo del 7 maggio si inserisce dunque nel contesto delle celebrazioni storiche e religiose in programma, costituendo un momento di grande visibilità per l’intera manifestazione. L’evento sarà visibile da diversi punti del centro cittadino, specialmente nelle aree interessate dal corteo.

L’annuncio ha suscitato grande attesa sui social, dove in molti hanno espresso entusiasmo per il ritorno delle Frecce nel cielo barese. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere le tempistiche ufficiali del sorvolo.