Bari, esplosione notturna a uno sportello postamat, l’ordigno era stato posizionato all’interno della fessura dell’Atm

Un ordigno ha distrutto un Atm in via Cavour a Loseto. Forze dell’ordine sul posto per rilievi e acquisizione di immagini di sorveglianza.

Atm distrutto da un’esplosione nella notte

Un’esplosione ha danneggiato gravemente lo sportello automatico dell’ufficio postale situato in via Cavour, nel quartiere Loseto di Bari, nella notte tra lunedì e martedì. L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando ignoti hanno posizionato un ordigno all’interno della fessura dell’Atm, presumibilmente con l’obiettivo di sottrarre denaro contante.

Al momento non è stato confermato se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel dispositivo. La forte deflagrazione ha causato danni evidenti alla struttura esterna dell’ufficio postale, attirando l’attenzione dei residenti della zona.

A seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza, sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione volanti della Questura di Bari, insieme agli agenti della scientifica, che hanno immediatamente avviato i rilievi del caso. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’edificio per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori del gesto.

Accertamenti in corso da parte delle autorità

Gli investigatori ipotizzano che l’azione possa essere riconducibile a un tentativo di furto con esplosivo, una modalità già utilizzata in passato in casi simili nel territorio. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’eventuale bottino né sulla composizione dell’esplosivo utilizzato.

Le autorità stanno concentrando le indagini anche su eventuali testimoni e altri elementi utili a individuare i responsabili. Non risultano persone ferite, ma i danni all’infrastruttura sono consistenti.

L’area è stata transennata per consentire l’intervento degli specialisti e garantire la sicurezza dei passanti. Le operazioni di verifica proseguiranno nelle prossime ore, mentre l’ufficio postale resterà parzialmente inaccessibile fino al completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.