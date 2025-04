Nel barese, donna travolta da un’auto e lasciata agonizzante sull’asfalto: è gravissima

Una donna è stata investita a Putignano e lasciata sull’asfalto. La polizia ha avviato le indagini e individuato il presunto responsabile tramite video e testimoni.

Donna investita e abbandonata a terra

Una donna è stata investita nel pomeriggio di ieri a Putignano, in provincia di Bari, da un’auto pirata che non si è fermata a prestare soccorso. Il fatto è avvenuto in pieno giorno e la vittima è rimasta a terra in condizioni disperate fino all’arrivo dei soccorsi. Dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti, la donna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Di Venere di Carbonara, dove i sanitari hanno constatato traumi gravissimi.

L’impatto è stato violento e ha attirato l’attenzione di chi si trovava nei pressi del luogo dell’incidente. I primi soccorritori hanno trovato la vittima in stato di incoscienza e priva di documenti. Le sue generalità non sono state rese note, così come non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici.

Indagini in corso: identificato il presunto responsabile

Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto subito dopo il sinistro, hanno avviato le indagini per risalire al conducente del veicolo coinvolto. Secondo quanto emerso, sarebbero già stati raccolti elementi utili attraverso alcune testimonianze oculari e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Grazie all’analisi dei filmati e al contributo fornito da chi ha assistito alla scena, le forze dell’ordine sarebbero riuscite a ricostruire la dinamica dell’incidente e a individuare il presunto autore dell’investimento. Al momento non è stato diffuso alcun dettaglio sull’identità del conducente o sul tipo di veicolo coinvolto.

L’indagine prosegue per accertare le responsabilità e chiarire se vi siano stati ulteriori testimoni che possano aiutare a definire con precisione l’accaduto. La zona dove è avvenuto l’incidente è stata sottoposta a rilievi da parte degli inquirenti, che stanno lavorando per verificare ogni elemento utile alla ricostruzione.

La donna, nel frattempo, resta ricoverata in prognosi riservata.