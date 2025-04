Festa di San Nicola a Bari: tutti gli eventi religiosi e civili dal 20 aprile al 22 maggio, il programma giorno per giorno

Dal 20 aprile al 22 maggio, Bari celebra il suo patrono con messe, processioni in mare, cortei storici e spettacoli pirotecnici in diversi luoghi della città.

Eventi religiosi e civili per il 938° anniversario della Traslazione

BARI – Ha preso il via il 20 aprile il programma di celebrazioni dedicate a San Nicola, patrono della città, in occasione del 938° anniversario della Traslazione delle sue reliquie. Il calendario, ricco di appuntamenti religiosi e civili, si protrarrà fino al 22 maggio, con giornate centrali dall’8 al 10 maggio e la tradizionale processione a mare.

I festeggiamenti sono cominciati il giorno di Pasqua, con una serie di messe nella Basilica di San Nicola. Domenica 27 aprile si è svolta l’esposizione della statua del Santo, preceduta da un’esibizione di timpanisti e sbandieratori in Piazza San Nicola.

Il 28 aprile è stato il giorno del sorteggio dei motopescherecci che, secondo tradizione, porteranno in mare il quadro (il 7 maggio) e la statua (l’8 maggio). La giornata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico sul Molo Sant’Antonio. Il solenne novenario ha preso avvio il 29 aprile, con il rosario e la celebrazione eucaristica ogni giorno fino al 7 maggio nella Basilica.

Tra gli appuntamenti di rilievo anche la Festa dei Disabili in programma il 2 maggio in Piazza San Nicola, e il convegno del 6 maggio nella Basilica, dedicato ai 1700 anni dal Concilio di Nicea. Il 7 maggio è previsto l’arrivo dei pellegrini e il corteo storico, che partirà da Piazza Federico II di Svevia e si concluderà in Piazza San Nicola.

Processione in mare, spettacoli e celebrazioni conclusive

L’8 maggio segna l’inizio del momento più solenne della festa. Alle 4.30 del mattino, l’apertura della Basilica sarà accompagnata dal lancio di diane. Dopo la messa dell’alba, la statua sarà portata in processione fino al Molo San Nicola, da dove verrà imbarcata per la benedizione del mare. Nel corso della giornata, si terranno celebrazioni eucaristiche, la supplica alla Madonna di Pompei e lo sbarco della statua, che sfilerà in processione fino a Piazza del Ferrarese, con accensione delle luminarie e fuochi d’artificio.

Il 9 maggio, giorno dell’anniversario della Traslazione, sarà dedicato al prelievo della Santa Manna. Le celebrazioni si svolgeranno sia nella Basilica che in Piazza del Ferrarese, con la partecipazione anche dei pellegrini ortodossi rumeni.

Sabato 10 maggio, la statua del Santo sarà trasferita in Cattedrale con una nuova processione. Il programma proseguirà domenica 18 maggio, in occasione della Giornata della Gente di Mare, che vedrà il ritorno della statua nella Basilica, dopo un passaggio presso la Capitaneria di Porto.

Il 21 maggio sarà celebrato il Giubileo Verde per l’Ambiente, con una messa che coinvolgerà i rappresentanti delle agenzie ambientali regionali e nazionali. Infine, il 22 maggio, secondo il calendario giuliano, si svolgeranno i riti dedicati ai pellegrini ortodossi, con messe, liturgie e accoglienza nella Basilica.

Tutte le celebrazioni religiose saranno accompagnate da eventi spettacolari, tra cui fuochi d’artificio a cura della ditta La Rosa International Fireworks di Bagheria, e spettacoli organizzati dall’associazione Militia Sancti Nicolai e da I Marinai della Traslazione.