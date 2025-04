“Avete un’ossessione per la destra!”: Bocchino esplode in diretta su La7, scintille con Parenzo e Serri

A L’aria che tira su La7, scontro tra Italo Bocchino e gli ospiti in studio su Giorgia Meloni, Macron e l’ossessione mediatica per la destra.

Bocchino contro tutti: “Qui l’ossessione è la vostra, non la nostra”

Polemica accesa a L’aria che tira, il talk politico di La7 condotto da David Parenzo, dove il dibattito si è infiammato attorno alla figura della premier Giorgia Meloni. Protagonista dell’episodio è stato Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, che ha contestato con toni duri l’impostazione della trasmissione e le critiche rivolte alla leader di Fratelli d’Italia.

“Solo se posso parlare, se ho diritto di parola, so che qui per me è limitato“, ha esordito con tono ironico Bocchino, riferendosi alla piega unilaterale della discussione, che vedeva in studio anche Mirella Serri, autrice di un volume critico sulla presidente del Consiglio.

Il giornalista ha poi difeso la presenza e lo stile della premier ai funerali di Papa Francesco, avvenuti sabato scorso: “Emmanuel Macron ha fatto una figuraccia, raddoppiata con il pranzo per il Conclave con i cardinali francesi. Giorgia Meloni ha invece dato una grande dimostrazione di stile e i complimenti vanno fatti anche al governo per la gestione dell’intera giornata“.

Libri sulla destra e accuse di faziosità: “Guardate che ossessione!”

Il confronto si è ulteriormente acceso quando Parenzo ha commentato: “Però a destra c’è un’ossessione per Macron…“, indicando alla regia la prima pagina del quotidiano Libero. La replica di Bocchino è stata immediata: “Parenzo guarda, se c’è un’ossessione a questo tavolo è la vostra ossessione contro la destra“, scatenando reazioni indignate tra gli altri ospiti.

A quel punto, Bocchino ha preso i libri presenti sul tavolo e li ha mostrati uno a uno: Nel continente nero di Francesco Cancellato, Nero indelebile di Mirella Serri, Fratelli di Chat di Giacomo Salvini. “Guardate che ossessione che avete per la destra! Basta! Siamo abituati a leggerli per contestarli, il problema è l’ossessione“, ha tuonato.

Serri e Parenzo non arretrano: “Oggi si parla di chi governa”

Tra sorrisi e battute, Mirella Serri ha ricordato che anche Bocchino ha scritto saggi sulla destra: “Ma quale ossessione, l’ha scritto pure lui un libro sulla destra“. Il direttore del Secolo d’Italia, però, ha rilanciato: “L’ossessione della destra sta facendo deragliare la sinistra, che non si occupa più di politica“.

Parenzo ha cercato di riportare il focus sul ruolo dell’esecutivo: “Ma a noi interessa oggi occuparci della premier perché governa“, ha spiegato. Una difesa che non ha smorzato lo scontro, né calmato il clima già acceso.