Bonelli attacco diretto a Meloni: “L’Italia si è venduta a Israele”

Il leader dei Verdi commenta il primo discorso di Papa Leone XIV e accusa il governo di complicità e silenzio sulla crisi in Palestina

L’omaggio di Bonelli alle parole di Leone XIV: “Un messaggio per l’umanità”

Non ha perso tempo Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, nel commentare il primo discorso ufficiale di Papa Leone XIV dalla Loggia delle Benedizioni. L’intervento del Pontefice, centrato su un forte appello per il cessate il fuoco a Gaza e per la pace globale, è stato immediatamente accolto da Bonelli come una lezione rivolta ai potenti della terra e, indirettamente, anche al governo italiano.

“Dal Papa parole chiare, nette, che non lasciano spazio a interpretazioni: mai più la guerra, cessate il fuoco immediato a Gaza e corridoi umanitari per una popolazione stremata. È un messaggio potente che parla all’umanità intera, non solo alle coscienze religiose”, ha dichiarato.

Poi, una riflessione sul pontificato precedente: “C’è chi accusava Papa Francesco di occuparsi troppo di ‘cose materiali’ e non di anime: ma cosa c’è di più profondamente spirituale e umano del parlare di pace, giustizia e dignità per chi soffre?”.

Attacco diretto a Meloni: “L’Italia si è venduta a Israele”

Ma il commento di Bonelli non si ferma al contenuto spirituale del messaggio pontificio. Il leader ambientalista sfrutta l’occasione per lanciare un attacco politico frontale alla premier Giorgia Meloni e alla linea dell’esecutivo sulla questione mediorientale.

“L’ignavia del governo italiano di fronte alla tragedia palestinese è inaccettabile. Meloni è silente davanti allo sterminio del popolo palestinese perché Israele ha comprato l’Italia, mettendo le mani su buona parte del sistema di sicurezza nazionale, tra cybersicurezza e forniture militari”, accusa.

E rincara: “Non solo si rifiuta di riconoscere lo Stato di Palestina, ma ha anche legato la propria sicurezza nazionale agli interessi dell’industria militare israeliana. Tutto questo mentre Netanyahu, un criminale di guerra, prosegue il suo progetto di deportazione, cercando di cancellare la geografia e la demografia del popolo palestinese”.

Il governo si è già espresso, ma Bonelli rilancia

Il governo, da parte sua, ha più volte affermato il proprio sostegno a una tregua sia a Gaza che in Ucraina, ribadendo la necessità di una soluzione diplomatica e la protezione dei civili. Ma per Bonelli queste dichiarazioni non sono sufficienti, né credibili alla luce delle scelte strategiche e dei rapporti industriali tra Italia e Israele.

Nel frattempo, Papa Leone XIV ha esordito sulla scena internazionale proprio con un appello forte alla pace, accolto da una folla gremita in Piazza San Pietro durante il primo Regina Coeli. Un messaggio che, per molti, avrà effetti non solo spirituali ma anche politici.