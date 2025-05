America’s Cup a Napoli, Manfredi ringrazia Meloni: “La città farà fare bella figura all’Italia”, silenzio del Pd

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ringrazia la premier Giorgia Meloni per l’impegno sul grande evento velico. Nessun commento da Schlein e dal Pd.

Intesa istituzionale tra Manfredi e Meloni per l’America’s Cup

La conferma dell’America’s Cup a Napoli ha scatenato una serie di reazioni politiche che superano gli schieramenti. Il primo cittadino del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, ha espresso gratitudine alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconoscendo il ruolo determinante del Governo per l’assegnazione dell’evento sportivo internazionale alla città partenopea.

“Ho ringraziato la Presidente Meloni – ha spiegato Manfredi all’Ansa – per l’impegno profuso a favore della nostra città e le ho detto che Napoli farà fare bella figura all’Italia. Mi ha risposto che era molto contenta del risultato conseguito e di essere certa del fatto che Napoli rappresenterà il nostro Paese nel modo migliore”, ha dichiarato il sindaco, espressione del Partito Democratico, sottolineando un clima di collaborazione istituzionale sul tema.

Meloni: “Il Sud torna protagonista grazie a dinamismo e orgoglio”

La premier Meloni ha ricambiato pubblicamente il ringraziamento, estendendolo a tutti gli attori coinvolti nell’operazione: “Grazie al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato. L’evento contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale”.

L’intervento della presidente del Consiglio mette l’accento non solo sul valore sportivo dell’evento, ma anche sulle potenzialità di rilancio del Mezzogiorno, che secondo i dati ufficiali ha mostrato segnali di ripresa significativi.

Silenzio dal Partito Democratico

Mentre il sindaco Manfredi ha scelto di valorizzare il lavoro comune con Palazzo Chigi, dai vertici del Partito Democratico non sono arrivate reazioni ufficiali. Nessuna dichiarazione è giunta da parte della segretaria Elly Schlein, così come dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da tempo protagonista di tensioni interne al partito. Un’assenza che ha fatto rumore, in netto contrasto con la visibilità istituzionale assunta dal sindaco dem di Napoli.