Scontro sulle case sfitte, Salis: “Tassare le case vuote è giusto”. Salvini: “Follia da chi difende gli abusivi”

L’europarlamentare propone un’imposta sulle abitazioni sfitte e un tetto agli affitti: “Ingiusto chi ha dieci case e chi nessuna”.

Tassare gli immobili non abitati: la proposta di Salis

La nuova proposta di Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, riaccende il dibattito sul diritto alla casa e sulla gestione del patrimonio immobiliare. Intervenendo a Rassegna Antigone, programma trasmesso da 12TVParma e Radio Radicale, Salis ha suggerito l’introduzione di una tassa statale sugli immobili lasciati vuoti e un canone calmierato per chi affitta.

Secondo l’europarlamentare, chi possiede un’abitazione che non utilizza come prima casa dovrebbe avere due alternative: affittarla con un tetto massimo fissato al 20% del reddito dell’inquilino, oppure lasciarla vuota, ma pagando un’imposta extra.

“Non trovo giusto che ci siano persone che non hanno una casa e altre che ne hanno dieci”, ha dichiarato Salis, sottolineando come le case sfitte rappresentino, a suo avviso, una distorsione sociale.

“Le case devono essere abitate”: la visione della parlamentare

Durante il suo intervento, Ilaria Salis ha ribadito il ruolo dei movimenti per la casa, spesso criticati per le occupazioni abusive, sostenendo che “suppliscono a compiti che le istituzioni non sono in grado di assolvere”.

Per Salis, lo Stato dovrebbe intervenire anche per calmierare gli affitti, imponendo limiti ai canoni di locazione in proporzione al reddito, per garantire che nessun nucleo familiare spenda più del 20% del proprio stipendio per avere un tetto sopra la testa.

“La casa non può essere trattata come un bene di lusso – ha aggiunto – ma come un diritto fondamentale che va tutelato anche con misure fiscali”.

La reazione politica: Salvini attacca

La proposta ha generato immediata polemica politica, in particolare da parte del vicepremier Matteo Salvini, che ha commentato duramente l’idea sui suoi canali social: “Dopo aver difeso le occupazioni abusive e proposto l’abolizione della proprietà privata, ecco la nuova ‘geniale’ proposta della Salis: più tasse sulle case sfitte… ma vi sembra normale?”.

L’intervento del leader della Lega ha trovato eco anche in altri ambienti del centrodestra, dove la proposta è stata bollata come “ideologica” e “punitiva” nei confronti di chi possiede immobili.

Intanto, il dibattito continua a dividersi tra chi vede nella proposta una svolta sociale e chi la giudica una forzatura liberticida. Resta il fatto che il tema del caro affitti e delle abitazioni inutilizzate è destinato a restare al centro della discussione politica nei mesi a venire.