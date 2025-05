Turismo da record: l’Italia supera la Francia, 458 milioni di presenze nel 2024, Meloni “Una scommessa vinta”

Alla 75ª assemblea di Federalberghi, il governo celebra il successo del turismo. Meloni: “Scelta strategica vincente, merito di lavoratori e imprese”.

Meloni: “Una scommessa vinta, grazie al Ministero del Turismo”

Il turismo si conferma uno dei settori trainanti dell’economia italiana. Nel corso della 75ª assemblea di Federalberghi in corso a Merano, è stato annunciato un traguardo storico: 458 milioni di presenze turistiche nel 2024. Numeri che segnano un risultato senza precedenti per il nostro Paese.

In un videomessaggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta politica di ripristinare il Ministero del Turismo con portafogli e risorse proprie. “Ho sempre considerato il turismo uno dei motori trainanti dell’economia italiana – ha dichiarato – e questa convinzione si è dimostrata fondata”. Una scelta, secondo Meloni, che ha consentito di costruire una strategia di lungo termine per il comparto.

L’Italia sorpassa la Francia: ora è seconda solo alla Spagna

Secondo i dati diffusi nel corso dell’assemblea, l’Italia ha superato la Francia, posizionandosi al secondo posto in Europa per presenze turistiche, dietro solo alla Spagna. Un risultato attribuito a una strategia mirata, che ha rafforzato l’attrattività del Paese su mercati chiave come Stati Uniti, Polonia e Repubblica Ceca.

“Questo risultato è merito degli imprenditori e dei lavoratori del turismo – ha aggiunto Meloni – che ogni giorno garantiscono servizi di qualità, diversificano l’offerta e contribuiscono a rendere l’Italia una delle mete più amate al mondo”.

Particolare apprezzamento è stato espresso per l’operato della ministra Daniela Santanché, elogiata per aver guidato “un’azione organica e di sistema” capace di affrontare le sfide del settore e portare a compimento riforme attese da anni.

Locazioni turistiche: “Serve più ordine e trasparenza”

Nel suo intervento, Giorgia Meloni ha infine toccato il tema delle locazioni turistiche brevi, tema caldo in molte città italiane. “Abbiamo iniziato a mettere ordine nel grande caos degli affitti brevi – ha detto – per garantire maggiore trasparenza, tutelare gli imprenditori onesti e offrire più sicurezza ai turisti”.

L’obiettivo, ha sottolineato la premier, è quello di contrastare l’abusivismo, armonizzare le normative e rafforzare la competitività del sistema turistico italiano anche in questo ambito.