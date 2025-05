“Italia isolata? Ma quando mai “, Gasparri accusa Schlein e Conte e difende l’asse Meloni-Tajani

Il senatore Gasparri respinge l’idea di un’Italia isolata e sottolinea gli incontri internazionali della Meloni e di Tajani con leader americani ed europei.

I vertici con Usa e Ue rafforzano il ruolo dell’Italia

Durante un intervento a L’Aria che Tira su La7, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha respinto con decisione la tesi secondo cui l’Italia guidata da Giorgia Meloni sarebbe isolata a livello internazionale.

“Ma quale isolata?”, ha esordito l’esponente azzurro, illustrando una serie di recenti incontri istituzionali come prova del peso crescente dell’Italia nello scenario geopolitico. Ha ricordato che sabato scorso il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha accolto a Roma il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, sottolineando il clima positivo dell’incontro.

Successivamente, ha aggiunto Gasparri, la premier Meloni ha avuto un confronto con il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, già incontrato da Tajani in occasione del congresso del PPE a Valencia.

Il vertice a Palazzo Chigi con Vance e von der Leyen

La settimana si è conclusa con un appuntamento ritenuto particolarmente significativo da Gasparri: un incontro a Palazzo Chigi con il Vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Ieri, infine, la Meloni ha incontrato il Vicepresidente americano, J.D. Vance, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Un momento, quindi, di grande rilevanza a Palazzo Chigi. Grazie a un’iniziativa promossa dalla Meloni e dal governo italiano, si è tenuto il primo confronto diretto tra Stati Uniti ed Europa sulla questione dei dazi. Vedremo come andrà a finire, ma intanto la Meloni è stata protagonista di un primo dialogo tra un leader europeo e Donald Trump. Cosa altro dovremmo fare?”

La replica a Parenzo e le critiche all’opposizione

Nel corso del suo intervento televisivo, il senatore azzurro ha anche criticato duramente David Parenzo, conduttore del programma:

“Il vostro riepilogo è scaduto e scadente, scusa la mia franchezza proverbiale. Questa è la vera ricostruzione, mentre si diceva che l’Italia era isolata sedeva col segretario di Stato americano. Poi la Meloni è stata a un incontro col nuovo cancelliere tedesco e poi ieri c’è stata questa foto, che mi sembra di una grande rilevanza.”

Infine, Gasparri ha puntato il dito contro le posizioni dei leader dell’opposizione sulla guerra in Ucraina:

“Schlein e Conte, al contrario, sembrano voler mandare soldati a combattere in Ucraina senza un mandato dell’ONU. Noi, invece, siamo per la pace.”