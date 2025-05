Fiorello irrompe a Radio Rai: “Sono raccomandato dalla Meloni!”

Incursione a sorpresa di Fiorello a via Asiago. Lancia il nuovo programma su Radio2 tra improvvisazioni, battute taglienti e una finta telefonata della Meloni.

In diretta a Social Club, entra dalla porta di servizio

Blitz improvviso di Rosario Fiorello nella storica sede Rai di via Asiago. Il mattatore siciliano si è presentato senza preavviso, entrando dalla porta posteriore e facendo irruzione in diretta durante il programma Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Ema Stokholma.

“Mi ha cercato nessuno?”, ha detto ironicamente ai microfoni. Poi ha salutato amici, tecnici e la direttrice di Radio Rai Simona Sala, lasciandosi travolgere dagli abbracci e dall’entusiasmo del personale. Il tutto avrebbe avuto un motivo preciso: l’arrivo di un nuovo programma, che è già iniziato in modo informale.

Nasce “Radio2 Radio show la pennicanza”: tutto all’impronta

Proprio oggi, lunedì 19 maggio, Fiorello è tornato ufficialmente in onda su Radio2, affiancato da Fabrizio Biggio, compagno d’avventure a Viva Rai2. Il titolo della nuova trasmissione è già una dichiarazione d’intenti: Radio2 Radio show la pennicanza.

“Mi è venuto ‘Radio2 Radio show la pennicanza’. Perché? Perché a quest’ora di solito mi faccio una pennica”, ha spiegato con la sua solita verve, riferendosi al riposino pomeridiano, in perfetto romanesco.

La trasmissione, al momento, si regge sull’improvvisazione, tanto che la porta dello studio riporta la scritta “programma in costruzione”. Il debutto ufficiale è previsto per domani, ma la puntata odierna ha già ospitato Jovanotti al telefono, autore della sigla.

La gag con la finta Meloni e lo sfogo sullo spoiler

Durante il programma, Fiorello ha scherzato sull’influenza che avrebbe in Rai, lanciando una battuta pungente:

“Siamo qua. Sai perché ho tutto questo potere in Rai? Perché siamo raccomandati”, ha detto rivolto a Biggio.

Poi ha fatto ascoltare un audio ironico in cui una voce imitava Giorgia Meloni:

“Ciao Rosà so’ Giorgia, ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontentà, soldi non ce ne sono per pagà a te e al collega tuo… fatte ‘na settimana de prova, poi se vede…”

L’ingresso di Fiorello in Radio2 era stato anticipato una settimana fa dall’Adnkronos, che aveva parlato di un possibile ritorno in coincidenza con il suo 65° compleanno, il 16 maggio. La sorpresa, però, sarebbe stata rimandata proprio a causa della fuga di notizie. Secondo alcune fonti, lo showman non avrebbe gradito lo spoiler, che avrebbe rovinato l’effetto sorpresa.