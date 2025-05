Reciproche accuse, Conte “Meloni il cellulare può anche spegnerlo”, la replica di FdI “Giuseppe metti pure modalità aereo”

Il leader M5s accusa il premier di esclusione dalle trattative sulla guerra in Ucraina, ma Berlino smentisce. Fratelli d’Italia replica con sarcasmo.

Conte accusa Meloni: “Italia tagliata fuori dalla diplomazia”

Lo scontro tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni si riaccende. L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle ha puntato il dito contro l’attuale premier, sostenendo che l’Italia sia rimasta ai margini delle trattative per la pace in Ucraina. Secondo Conte, la presidente del Consiglio non sarebbe coinvolta nei colloqui internazionali e starebbe relegando il Paese a un ruolo marginale nello scenario diplomatico globale.

“Meloni è isolata, non viene neppure chiamata dai leader internazionali”, ha sostenuto in più occasioni Giuseppe Conte, riferendosi ai contatti tra Stati Uniti, Europa e Russia. Una critica che punta a rafforzare la narrativa dell’inefficacia del governo in politica estera.

Berlino smentisce: “Meloni ascoltata e rispettata da Washington”

A smentire la ricostruzione del leader pentastellato è intervenuto direttamente il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, durante una conferenza stampa. Il riferimento è alla recente telefonata tra il presidente statunitense Donald Trump e i leader dell’Unione Europea. Secondo Kornelius, l’Italia non è affatto esclusa dal processo decisionale.

“Il format della telefonata di ieri è stato indicato dagli americani. Rispecchia anche che la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha ottimi rapporti con il presidente americano e può esercitare la sua influenza”, ha dichiarato Kornelius, sottolineando come non esista un protocollo fisso e che le dinamiche diplomatiche si stiano evolvendo.

Nel frattempo, si è svolta una telefonata tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin, seguita da un nuovo contatto con i leader europei. Secondo il portavoce tedesco, “il piano prevede un briefing per gli europei dopo la telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Russia”. Il portavoce ha anche chiarito che “la situazione è fluida” e che il formato delle comunicazioni può cambiare rapidamente, come dimostra l’assenza del primo ministro polacco Donald Tusk, impegnato nelle elezioni nel suo Paese.

Fratelli d’Italia replica: “Conte in modalità aereo”

Non è mancata la replica politica. Fratelli d’Italia, attraverso un post ironico pubblicato su Facebook, ha risposto alle critiche di Giuseppe Conte con toni taglienti: “Conte, lei il cellulare lo può anche mettere in modalità aereo”. Un attacco diretto che sottolinea come, secondo il partito guidato da Giorgia Meloni, l’ex premier stia tentando senza successo di screditare il governo.

In un momento di alta tensione internazionale, la polemica interna italiana si intreccia con la diplomazia globale. Il confronto tra Conte e Meloni diventa così l’ennesimo terreno di scontro politico, mentre la scena internazionale continua a muoversi tra contatti, telefonate e trattative dai contorni ancora incerti.