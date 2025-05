Sondaggi 2025, FdI vola, fermo il Pd, M5S in crescita, calano Lega e Forza Italia

Il partito di Giorgia Meloni supera il 30% secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7. Torna virale la vecchia previsione di Andrea Scanzi, clamorosamente sbagliata.

FdI primo partito, Mentana annuncia il sorpasso storico

Il sondaggio Swg andato in onda al TgLa7 di Enrico Mentana ha confermato un dato ormai consolidato: Fratelli d’Italia è saldamente il primo partito del Paese. Secondo l’ultima rilevazione, la formazione guidata da Giorgia Meloni raggiunge il 30,3%, superando abbondantemente la soglia simbolica del 30%. Un risultato che conferma la centralità del partito di governo nel panorama politico italiano.

Il distacco dal Partito Democratico, secondo partito nei sondaggi, è netto: i dem si fermano al 22,5%. Un divario di quasi 8 punti percentuali che rafforza la leadership della premier e indebolisce la narrazione di un centrosinistra in rimonta.

Il video torna virale: la previsione sbagliata di Scanzi

Il risultato di FdI ha riportato alla luce un video del 2017 che oggi circola di nuovo sui social. Protagonista Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano, che all’epoca si mostrava scettico sulle potenzialità elettorali di Giorgia Meloni. “Senza Berlusconi non va da nessuna parte. Che fa senza Berlusconi? Prende il 5 per cento?”, diceva ironicamente il giornalista.

Alla replica della leader di Fratelli d’Italia, che rivendicava ambizioni più alte, Scanzi rispondeva con tono sprezzante: “Che fa, prende il 30 per cento? Non faccia come Alfano che diceva ‘prendo il 10’ e ha preso il 3”. A distanza di sette anni, la realtà ha clamorosamente smentito quella previsione. FdI ha prima superato la soglia del 20%, ha vinto le elezioni politiche del 2022 e ora consolida la sua posizione oltre il 30%.

M5S in crescita, calano Lega e Forza Italia

Il sondaggio Swg registra anche altri movimenti degni di nota. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,4% e si attesta al 12,4%, mostrando piccoli segnali di ripresa. In flessione, invece, i partiti del centrodestra alleati di Fratelli d’Italia: la Lega scende all’8,4%, mentre Forza Italia cala all’8,3%.

Segno positivo per Alleanza Verdi e Sinistra, che con un balzo in avanti raggiunge il 6,7%, avvicinandosi sempre più alla soglia simbolica del 7%. Una crescita che conferma l’attivismo della sinistra radicale, anche se ancora distante dalle due forze principali.

Il quadro complessivo vede quindi un centrodestra ancora ampiamente maggioritario, trainato dalla figura di Giorgia Meloni, mentre l’opposizione rimane frammentata, nonostante piccoli segnali di recupero.