Dimesso con 10 gocce di xanax, imprenditore muore il giorno dopo, Carmelo Centineo aveva 51 anni

Carmelo Centineo, 51 anni, è deceduto poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale Martini. La procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

È stato trovato senza vita dal figlio ventenne, nella sua abitazione di Torino, nella mattinata di sabato 17 maggio. Il giorno prima Carmelo Centineo, imprenditore torinese di 51 anni, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Martini lamentando forti dolori al petto. Dopo una serie di accertamenti, i sanitari avevano deciso di dimetterlo con la diagnosi di ipertensione, prescrivendogli solo dieci gocce di ansiolitico.

Poche ore più tardi, l’uomo è morto. La procura di Torino ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per accertare eventuali responsabilità in ambito sanitario.

I dubbi sulle dimissioni

Secondo quanto ricostruito, a portare Centineo in ospedale nella notte tra venerdì e sabato erano stati alcuni amici, preoccupati per i dolori toracici che l’uomo lamentava. Dopo gli esami clinici eseguiti al pronto soccorso, i medici hanno ritenuto non necessario il ricovero, optando per il ritorno a casa del paziente.

La mattina successiva, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, il figlio ventenne si è recato a casa trovandolo privo di vita.

Inchiesta sui parametri clinici

Al centro delle indagini della magistratura vi è l’analisi dei dati clinici raccolti durante l’accesso in ospedale, in particolare i valori della troponina, una proteina rilasciata nel sangue in caso di infarto. Gli inquirenti vogliono capire se i livelli rilevati avrebbero dovuto far scattare un approfondimento diagnostico o l’immediato ricovero.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, misura necessaria per permettere gli accertamenti e l’eventuale nomina di consulenti medici legali. Al momento, non risultano iscritti nel registro degli indagati.

Lascia due figli

Carmelo Centineo era titolare di un’impresa di pulizie attiva a Torino. Lascia due figli, di 20 e 17 anni.