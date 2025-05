“Conte, la festa è finita, basta mangiatoie grilline”: FdI lo attacca duramente sui social dopo il traguardo del governo Meloni

Fratelli d’Italia contro Giuseppe Conte: “Basta mangiatoie grilline, il Superbonus ha drogato il mercato e devastato i conti dello Stato”

Conte ironizza sulla longevità del governo, ma FdI lo demolisce online

Il raggiungimento di un traguardo storico da parte del governo Meloni, ora tra i cinque più longevi della Repubblica italiana, non è passato inosservato agli occhi dell’opposizione. In particolare, è stato Giuseppe Conte a commentare con tono polemico la durata dell’esecutivo, dichiarando: “C’è poco da festeggiare”.

La replica di Fratelli d’Italia è arrivata poco dopo, con un post tagliente pubblicato sui social e indirizzato direttamente al leader del Movimento 5 Stelle. Il messaggio non lascia spazio a interpretazioni: “Voi non festeggiate, ma le casse dello Stato sì. Basta Superbonus, sprechi e misure inutili. Abbiamo posto fine alla mangiatoia grillina ai danni dello Stato. Conte, hai ragione: la festa per te è finita”.

Il Superbonus nel mirino di Fratelli d’Italia

Il messaggio del partito di Giorgia Meloni si concentra in particolare sul tema del Superbonus, misura simbolo dell’era Conte, accusata di aver gravato pesantemente sulle finanze pubbliche. Secondo FdI, l’abolizione del bonus ha consentito di restituire stabilità ai conti e nuovo slancio all’economia, soprattutto nel comparto edilizio.

“L’edilizia torna a crescere grazie al Pnrr e supera gli effetti del Superbonus che avevano, di fatto, drogato il mercato immobiliare”, si legge nel post. L’attacco prosegue sottolineando che “l’eredità disastrosa di Conte si appresta a diventare solo un triste ricordo”.

FdI celebra la solidità del governo Meloni

Il contesto dell’attacco non è casuale. Proprio in queste ore, il governo guidato da Giorgia Meloni ha ufficialmente superato i 887 giorni in carica, sorpassando per longevità anche l’esecutivo di Romano Prodi. Un traguardo che Fratelli d’Italia rivendica con forza, contrapponendo la stabilità dell’attuale maggioranza ai “disastri” ereditati dai governi precedenti.

Nel confronto politico che si consuma ormai quotidianamente anche sui social, il messaggio di FdI è chiaro: “Giuseppi colpito e affondato”. E mentre da una parte il centrodestra celebra la durata del proprio governo, dall’altra l’opposizione grillina appare sempre più isolata nel proprio controcanto.