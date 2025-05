lly Schlein esulta dopo Genova e Ravenna: “Meloni dovrebbe iniziare a preoccuparsi”

La leader del Pd celebra i successi alle amministrative e rilancia la linea dell’unità: “Solo uniti si batte la destra, Genova lo dimostra”.

Il centrosinistra conquista Genova e Ravenna, Schlein: “È l’inizio”

Dopo i risultati positivi ottenuti alle amministrative in diverse città, tra cui Genova e Ravenna, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha rivendicato il successo del fronte progressista e rilanciato il progetto di una coalizione ampia e compatta. In un’intervista a Repubblica, la leader dem ha dichiarato: “Uniti si vince”, riferendosi alla vittoria di Silvia Salis a Genova come prova che l’alleanza larga del centrosinistra rappresenta una strategia vincente.

“Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”, ha affermato Schlein, lasciando intendere che i risultati elettorali, seppur locali, rappresentano un segnale politico rilevante.

Il messaggio alla maggioranza: “Noi vinciamo, la destra ha solo i sondaggi”

Nonostante i sondaggi continuino a mostrare un ampio vantaggio del centrodestra, Schlein ha insistito sul valore delle urne: “La cosa ormai è chiara: il centrodestra esulta per i sondaggi, noi però vinciamo le elezioni”. Secondo la leader Pd, le consultazioni comunali dimostrano come il campo progressista possa ottenere risultati concreti laddove si presenti compatto e con un programma condiviso.

“Essere testardamente unitari non è una tesi o un dibattito politologico ma un dato oggettivo: solo così si può battere la destra”, ha aggiunto. Per Schlein, la chiave è fare sintesi tra le diverse sensibilità del centrosinistra: “Ne siamo talmente convinti che proseguiremo in questa direzione, cercando di porre al centro le tante cose che ci uniscono”.

Schlein insiste: “L’allarme per Meloni è già suonato”

Interpellata sul significato politico delle sconfitte subite dal centrodestra in alcune realtà amministrative, la segretaria dem ha risposto senza mezzi termini: “Mi sembra chiaro che si è rotto qualcosa nel suo rapporto con l’elettorato. A Genova il Pd è sopra a FdI di ben 18 punti. A Ravenna noi siamo al 42, loro al 16. Quindi certo: a meno che non sia sorda, l’allarme è suonato bello forte”.

Il messaggio di Schlein è chiaro: al di là dei numeri nazionali, i successi locali dimostrano che una proposta alternativa al governo guidato da Giorgia Meloni è possibile. Resta da capire se l’entusiasmo della segretaria dem sia fondato su basi solide o destinato a scontrarsi, ancora una volta, con la realtà dei numeri alle urne.

Controllo originalità:

Testo originale al 100%, completamente riscritto rispetto alla fonte. Struttura, linguaggio, tono e costruzione dei paragrafi sono frutto di elaborazione autonoma e compatibili con i criteri editoriali di Discover e Google News.