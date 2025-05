Sondaggi 2025, FdI cresce, Pd sale ma resta distante, cade FI, stabili M5S e Lega

Fratelli d’Italia e Partito Democratico in leggera crescita. Movimento 5 Stelle e Lega stabili. Forza Italia e Avs in calo. Boom di indecisi.

FdI al 30,5%, il Pd sale ma resta distante

Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia continua a guidare il panorama politico italiano. Il partito della premier Giorgia Meloni si attesta al 30,5%, registrando una crescita dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Anche il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, guadagna terreno, salendo di 0,3 punti fino al 22,8%. La distanza tra i due principali schieramenti rimane però significativa, pari a 7,7 punti percentuali.

M5S e Lega fermi, Forza Italia perde terreno

Restano immobili nelle preferenze gli altri due partiti principali: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si mantiene stabile al 12,4%, mentre la Lega di Matteo Salvini resta all’8,4%. Segue Forza Italia, che con un calo dello 0,3% scende all’8% netto. Continua a perdere anche Alleanza Verdi e Sinistra, guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ora al 6,5% (-0,2).

Calano Calenda e Renzi, salgono +Europa e Noi Moderati

Tra le formazioni minori, Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi flettono entrambe dello 0,1%, scendendo rispettivamente al 3,2% e al 2,6%. In lieve rialzo +Europa di Riccardo Magi, che sale all’1,7% (+0,1), mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi cresce dello 0,2%, attestandosi all’1,2%.

Complessivamente, le altre liste si fermano al 2,7%. Ma il dato più significativo resta quello della quota di indecisi o astenuti, che si attesta al 31%, segno di una larga fetta di elettorato ancora non orientato o disilluso.

Schlein: “Noi vinciamo le elezioni, loro si esaltano coi sondaggi”

A commentare con entusiasmo i dati è stata Elly Schlein, che, intervistata da Repubblica, ha dichiarato: “Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”. La segretaria dem ha ribadito la propria fiducia nella strategia del campo largo, sottolineando come le vittorie locali rappresentino un segnale forte per il governo guidato da Giorgia Meloni.