Elly Schlein porta la compagna al Quirinale: prima uscita ufficiale con Paola Belloni

Alla festa della Repubblica, la segretaria del Pd sarà accompagnata dalla fidanzata. È la prima volta che le due si mostrano insieme in un evento istituzionale.

La prima uscita pubblica ufficiale

ROMA – Alla festa della Repubblica del 2 giugno, nei giardini del Quirinale, ci sarà anche Elly Schlein, leader del Partito Democratico, accompagnata – per la prima volta in un evento pubblico istituzionale – dalla sua compagna Paola Belloni. A rivelarlo è Il Messaggero, che precisa come la presenza della coppia sia prevista «salvo ripensamenti dell’ultima ora».

Una scelta significativa per la segretaria dem, che negli ultimi anni ha sempre mantenuto uno stretto riserbo sulla propria vita privata. L’anno scorso Schlein non partecipò alla cerimonia per via della campagna elettorale, ma quest’anno tornerà all’appuntamento istituzionale più importante della Repubblica con una presenza che, inevitabilmente, ha anche un valore simbolico.

Paola Belloni: riservata, lontana dai riflettori

Paola Belloni, secondo quanto trapelato, è molto riservata. Di lei si conosce pochissimo: nessuna intervista, profili social blindati, zero esposizione mediatica. Tuttavia, chi l’ha incontrata nelle occasioni politiche dell’estate scorsa – ad esempio alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, dove era presente al comizio conclusivo di Schlein – ne parla come di una persona “intelligente e simpatica”, molto discreta, sempre al fianco della compagna ma lontana dalla scena.

In passato Belloni ha espresso con forza il proprio disagio per la spettacolarizzazione della sfera privata. Quando la sua relazione con la leader Pd fu resa pubblica da un settimanale, si lasciò andare a un duro sfogo: «Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne sono stata travolta, ma per fortuna non annichilita perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene». Un messaggio forte, che ha ribadito quanto per lei la privacy resti sacra.

Una scelta che ha anche un valore politico

La presenza congiunta di Schlein e Belloni al Quirinale rappresenta non solo un gesto personale, ma anche un segnale politico. Dopo anni di reticenza pubblica su temi legati alla visibilità delle relazioni affettive LGBT+ da parte di esponenti politici italiani, la decisione della segretaria Pd contribuisce a normalizzare e rendere visibile una dimensione affettiva finora tenuta in secondo piano, nel rispetto della sensibilità personale ma anche delle battaglie storiche del suo partito per i diritti civili.