Feltri fulmina Brigitte Macron: “Altro che moglie, sembra sua nonna”

Il gesto improvviso della Première Dame ha suscitato polemiche globali. Feltri commenta senza filtri: “Non minimizziamo. Non era una carezza: era uno schiaffo vero”.

Il gesto di Brigitte Macron divide il mondo

Il video del presunto schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel, durante una visita ufficiale in Vietnam, ha fatto il giro del mondo, scatenando un’ondata di reazioni contrastanti. C’è chi lo ha bollato come un gesto affettuoso mal riuscito e chi, invece, lo ha interpretato come un atto di tensione reale tra i due.

Nel filmato, diventato virale, si vede il presidente francese appena sceso dall’aereo, colpito con una manata da sua moglie. La coppia, pochi istanti dopo, si mostra sorridente davanti ai fotografi, ma l’episodio non è passato inosservato.

Esperti e social: “Gesto non casuale”

Secondo una nota esperta di linguaggio del corpo, intervistata da diversi media francesi, “non si è trattato di un gesto ironico o giocoso. Il colpo è stato rapido, diretto, e la mimica del volto di Brigitte non suggeriva alcuna complicità”. L’esperta lo ha definito “scioccante” per il contesto e per il grado di tensione trasmesso.

Sui social, intanto, impazzano meme, ironie e analisi: c’è chi ha accusato i media mainstream di minimizzare il gesto, e chi ha chiesto cosa sarebbe successo se a schiaffeggiare fosse stato Macron.

Feltri interviene a “Fuori dal coro”: “Altro che carezza”

In Italia, il caso è approdato anche in TV. A “Fuori dal coro”, Vittorio Feltri ha commentato l’accaduto con il suo solito stile diretto. Se in un primo momento ha sorpreso per un tono più pacato, è stato il finale a far discutere. “Non si venga a dire che era un gioco. Io quel gesto l’ho visto, e non era affatto una carezza”, ha esordito Feltri.

Poi l’affondo: “Se fosse successo il contrario, se Macron avesse dato uno schiaffo a sua moglie in pubblico, sarebbero scattate denunce e titoloni indignati. Due pesi e due misure”. Infine, ha rincarato la dose con un’uscita che ha fatto storcere il naso a molti: “Se fosse stato uno sketch comico, lo avrebbero censurato per violenza domestica. Ma visto che lo fa una donna a un uomo, diventa una goliardata. Ipocrisia pura”.

Una scena destinata a lasciare il segno

L’episodio solleva interrogativi che vanno oltre la coppia presidenziale. Dalla reazione dei media alla lettura pubblica della violenza coniugale, la vicenda ha acceso i riflettori su un doppio standard comunicativo difficile da ignorare.

Per ora, Brigitte Macron non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma l’interesse non accenna a calare.