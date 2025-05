De Luca sorprende tutti: “Funerali e conclave gestiti in modo impeccabile, merito del governo Meloni”

Il presidente della Campania rompe la consueta retorica polemica e riconosce l’efficienza dell’esecutivo per l’organizzazione degli eventi dopo la morte di Papa Francesco

«È stato un grande successo per l’Italia. Bisogna riconoscere al governo Meloni di essere stato all’altezza in un momento delicatissimo»

De Luca mette da parte le polemiche

In un contesto inusuale rispetto ai suoi consueti attacchi taglienti, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scelto un tono inaspettatamente disteso per elogiare l’operato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Durante la diretta del venerdì, trasmessa sui social e in onda su una televisione locale, il governatore ha speso parole di apprezzamento per la gestione degli eventi che hanno seguito la morte di Papa Francesco e l’elezione di Papa Leone XIV.

«Ne approfitto per fare i complimenti al governo, una volta tanto – ha esordito De Luca –. Non ho avuto modo di farlo, ma nelle scorse settimane abbiamo avuto degli eventi estremamente delicati e importanti: i funerali di Papa Francesco e l’insediamento di Papa Leone. Sono arrivati a Roma decine di capi di Stato e di governo, centinaia di migliaia di turisti e pellegrini».

Elogi a Roma, alla Protezione civile e alle forze dell’ordine

Vincenzo De Luca ha voluto citare espressamente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la macchina organizzativa dello Stato: «Devo dire che questi eventi sono stati gestiti dal governo italiano, dal governo Meloni, dal sindaco Gualtieri, dalla Protezione civile, dalle forze dell’ordine, in maniera impeccabile».

Il governatore ha sottolineato come le giornate successive alla morte del Pontefice, segnate da lutto e fermento internazionale, siano state «momenti di straordinaria difficoltà e responsabilità», ma che sono state affrontate con professionalità e rigore, garantendo un’immagine positiva dell’Italia al mondo intero.

“Un’immagine dell’Italia davvero straordinaria”

«Abbiamo dato un’immagine dell’Italia davvero straordinaria – ha proseguito De Luca – non solo per la bellezza impareggiabile di Roma, ma soprattutto in un contesto di grande sicurezza e tranquillità». E ha concluso: «Dunque, su questo, credo che sia doveroso fare i complimenti al Governo nazionale».

Le parole del presidente campano hanno sorpreso molti, soprattutto per il tono insolitamente istituzionale. In un clima politico spesso segnato da scontri verbali, soprattutto tra amministrazioni locali e Palazzo Chigi, il riconoscimento di De Luca rappresenta un’eccezione che non è passata inosservata.