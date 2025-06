Chiara Ferragni verso Ballando con le Stelle: sarà in gara con Pasquale La Rocca

L’influencer potrebbe debuttare da concorrente nel talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci

L’indiscrezione di Roberto Alessi: “Chiara sarà in pista”

Potrebbe essere Chiara Ferragni una delle sorprese della prossima edizione di Ballando con le Stelle. A lanciare l’indiscrezione è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, durante un intervento a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. «Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Pasquale La Rocca farà coppia fissa con lei», ha dichiarato il giornalista, lasciando intendere che ci sarebbero conferme ufficiose all’interno della produzione.

Il nome dell’imprenditrice digitale circola da giorni nei corridoi della tv pubblica, e l’eventuale partecipazione segnerebbe un punto di svolta per la carriera dell’influencer, che finora ha presenziato solo come ospite a programmi televisivi di punta.

Pasquale La Rocca: “Chiara è sempre stata il mio mito”

A rendere ancora più credibile il rumor è stata la reazione di Pasquale La Rocca, ballerino e volto amatissimo del programma di Milly Carlucci, che negli ultimi mesi era stato lontano dalle scene per motivi di salute. Interpellato in merito, non ha confermato né smentito, ma ha rilasciato un commento che ha fatto discutere: «Chiara è sempre stata il grande mito e la grande crush».

Il ballerino, vincitore di più edizioni internazionali del format, sarebbe pronto a tornare sulla pista da ballo proprio in coppia con Ferragni, che rappresenterebbe per lui una sfida importante e mediatica. L’eventuale presenza dell’imprenditrice garantirebbe infatti al programma un’enorme attenzione da parte di pubblico e stampa.

Per Chiara sarebbe la prima volta da concorrente

Nel caso in cui la notizia venisse confermata, per Chiara Ferragni si tratterebbe del primo vero impegno da concorrente in un talent show. Finora, la sua presenza in tv si è limitata a ruoli da ospite in trasmissioni come Che Tempo che Fa e C’è Posta per Te, o a brevi apparizioni speciali.

L’unica eccezione significativa è stata la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice per due serate, al fianco di Amadeus. L’approdo a Ballando con le Stelle, qualora si concretizzasse, rappresenterebbe quindi un debutto assoluto in un format dove sarà chiamata a mettersi in gioco ogni settimana, tra coreografie, esibizioni live e giudizi della giuria.