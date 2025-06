Sondaggi 2025, Meloni resta prima ma il Pd rosicchia terreno: la sinistra ci spera

Fratelli d’Italia ancora in testa, ma il Partito Democratico di Schlein sale al 23,1%. Movimento 5 Stelle fermo, Lega e Verdi in calo.

Fratelli d’Italia guida ancora, ma il Pd si avvicina lentamente

Il nuovo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 e aggiornato al 2 giugno fotografa uno scenario politico in cui Fratelli d’Italia mantiene il primato, ma con il Partito Democratico che lentamente guadagna consensi. Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma prima forza politica con un saldo 30,5%, dato stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Alle sue spalle si attesta il Pd di Elly Schlein, che registra un lieve ma continuo progresso: +0,3% in una settimana, arrivando al 23,1%. Una crescita che, sebbene ancora insufficiente a impensierire il Governo, viene vista come un segnale positivo nell’area progressista.

Stallo per il M5S, giù Lega e Verdi-Sinistra

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, resta fermo al palo. I pentastellati rimangono bloccati al 12,4%, senza variazioni. Più instabile invece il fronte del centrodestra alleato: la Lega perde lo 0,2% e si attesta all’8,2%, mentre Forza Italia guadagna un decimale e sale all’8,1%. In lieve flessione anche Verdi e Sinistra, ora al 6,4%.

Nel quadro delle forze minori, Azione di Carlo Calenda resta al 3,3%, Italia Viva di Matteo Renzi si ferma al 2,5%, mentre +Europa non va oltre l’1,5%. Chiude Noi Moderati, stabile all’1,1%.

Meloni salda al comando, ma la sfida è aperta sul lungo termine

Il quadro complessivo premia ancora Giorgia Meloni e il suo esecutivo, che rimane in testa a un’ipotetica competizione elettorale. Tuttavia, la lenta ma costante ascesa del Partito Democratico accende le speranze nel centrosinistra, specie in vista delle prossime sfide politiche e della partita referendaria dell’8 e 9 giugno, dove Schlein e Conte si sono schierati per i “Sì”, in contrapposizione al centrodestra.