Sondaggi 2025, FdI sale ancora, Pd stabile, FI e Lega in calo, giù anche M5S

Secondo l’ultimo sondaggio Demopolis, Meloni consolida la leadership ma perde terreno l’intera maggioranza. Centrosinistra fermo, M5s insidia il Pd.

Fratelli d’Italia guida, ma cala l’asse di governo

La rilevazione più recente dell’Istituto Demopolis conferma la leadership di Fratelli d’Italia nel panorama politico italiano, con una percentuale del 29,5%. Il partito guidato da Giorgia Meloni si rafforza rispetto ai risultati delle elezioni politiche del 2022, dove aveva raggiunto il 26%, e si mantiene su un trend di crescita stabile, seppur con una lieve flessione rispetto al picco del 30% registrato lo scorso febbraio.

Nonostante il dato positivo per FdI, il quadro generale della maggioranza appare meno brillante. Gli altri due partiti della coalizione, Forza Italia e Lega, mostrano segnali di arretramento. Il partito di Antonio Tajani si attesta all’8,9%, mentre quello di Matteo Salvini si ferma all’8,6%, lasciando emergere un sostanziale pareggio tra i due alleati storici. Nel complesso, il centrodestra sembra tenere grazie al traino di Meloni, ma il sostegno complessivo alla coalizione mostra segni di cedimento.

Pd stabile, il M5s riduce le distanze

Nel campo del centrosinistra, l’analisi di Demopolis indica un Partito Democratico stabile al 23%, senza variazioni di rilievo rispetto alle rilevazioni precedenti. La novità riguarda il Movimento 5 Stelle, che con il 12% conferma un recupero di consensi e si consolida come seconda forza nell’area progressista, avvicinandosi sensibilmente ai dem guidati da Elly Schlein.

Al terzo posto nel “campo largo” si colloca Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiunge il 6,5%. Molto più indietro si trovano le altre formazioni: Azione di Carlo Calenda è data al 2,7%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi segue con il 2,5%. Più Europa, promotrice del referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno, raccoglie l’1,8%. Noi Moderati, infine, chiude la classifica con appena l’1,2%.

Partecipazione al voto ancora sotto il 60%

Il dato più allarmante del sondaggio resta quello sull’affluenza. Soltanto il 58% degli aventi diritto si recherebbe oggi alle urne, un numero che conferma il calo progressivo della partecipazione elettorale nel Paese. Questo elemento potrebbe incidere pesantemente sugli equilibri politici nelle prossime elezioni, comprese le europee e le amministrative imminenti.

Dal 2022 a oggi, l’andamento dei consensi per Fratelli d’Italia mostra un’ascesa quasi ininterrotta: dal 26% delle politiche, passando per il 28,5% di gennaio 2024, fino al 29% di dicembre. Il dato di oggi, 29,5%, rappresenta un leggero calo rispetto al massimo storico di febbraio, ma non compromette il primato di Meloni.