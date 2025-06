Compra un gratta e vinci da 10 euro dopo averne vinti 500: operaio toscano sbanca con 2 milioni

Un 60enne di Castelnuovo Garfagnana incassa una vincita da 500 euro, ne reinveste una parte e si aggiudica il premio massimo da due milioni di euro.

Vince 500 euro e tenta di nuovo la fortuna: centrato il colpo della vita

Un colpo di fortuna straordinario ha cambiato per sempre la vita di un operaio sessantenne di Piano Pieve, frazione di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. La mattina di sabato 7 giugno, l’uomo si è recato come d’abitudine al bar ricevitoria “Da Beppe”, storico punto di ritrovo del paese, per tentare la sorte con tre gratta e vinci da 5 euro ciascuno. Uno di questi si è rivelato vincente, regalando una somma da 500 euro.

Ma il colpo grosso è arrivato subito dopo. Con parte della somma appena vinta, l’uomo ha deciso di acquistare un altro biglietto, questa volta da 10 euro. È uscito dal bar per grattarlo, come d’abitudine. E lì, la sorpresa: il tagliando nascondeva la vincita milionaria. Due milioni di euro, il premio massimo.

Il biglietto fortunato grattato nel bar di sempre

Incredulo, l’operaio è rientrato nel locale per far controllare il biglietto. Lo stesso barista ha confermato al Tirreno la reazione incredula del vincitore: «In prima battuta anche lui non credeva di aver vinto due milioni di euro. A tutti ci è venuta la pelle d’oca». I gestori del bar hanno espresso soddisfazione per la vincita andata a un cliente affezionato: «Evidentemente doveva essere il suo giorno fortunato. Siamo contenti che questa somma sia andata a un nostro cliente abituale».

Nel locale è scattata immediatamente la festa: non era mai successo che un premio così importante finisse nelle mani di un residente della zona. A Piano Pieve e dintorni non si parla d’altro.

Verso la pensione anticipata, ma con 400mila euro di tasse

Il fortunato vincitore, secondo quanto trapelato, è vicino alla pensione e aveva già espresso il desiderio di ritirarsi dal lavoro entro un paio d’anni. Ora, la vincita potrebbe accelerare i tempi, anche se una parte del premio sarà destinata al fisco: lo Stato trattiene infatti il 20% delle vincite superiori a 500 euro, per un totale di circa 400mila euro da versare all’Agenzia delle Entrate.

Resta il fatto che, con un solo euro in più investito dopo i primi 500 vinti, il sessantenne ha visto cambiare radicalmente il suo futuro. Da oggi, la sua storia è entrata nella leggenda del paese.