Si sposa e incontra il bimbo che vive col cuore di suo figlio: “Mi sono sentita di nuovo vicina a lui”

Nel giorno del suo matrimonio, la giovane mamma ha ascoltato il battito del cuore del figlio morto due anni fa, donato a un bambino di sette anni.

Il battito del cuore del figlio nel giorno più importante

Il 25 maggio scorso, nella cittadina di Hiawassee, in Georgia, Kaci Wilson, giovane madre e sposa, ha vissuto un momento destinato a segnare per sempre la sua vita. Pochi istanti prima di percorrere la navata per dire “sì”, ha ascoltato il battito del cuore del figlio defunto, oggi vivo nel petto di un bambino di 7 anni.

La tragedia risale al 18 aprile di due anni fa, quando Kaci, a bordo dell’auto con i suoi due gemelli di quattro anni e il figlio più piccolo di un anno, fu travolta da un camion. Uno dei gemelli, Myles, non sopravvisse all’incidente. I suoi organi furono donati per salvare altri bambini, tra cui proprio quel piccolo che oggi porta il suo cuore.

Il gesto d’amore compiuto dalla madre ha unito due famiglie che, pur conoscendosi solo attraverso contatti indiretti, non si erano mai incontrate fino al giorno del matrimonio.

Un incontro simbolico prima del “sì”

Accompagnata dalla commozione di amici e parenti, Kaci ha ricevuto uno stetoscopio dai genitori del bambino, e ha potuto ascoltare per la prima volta da allora quel battito che per anni aveva conosciuto. «È stato un momento così commovente, per la prima volta mi sono sentita così vicina a lui dal giorno dell’incidente», ha raccontato.

In un gesto carico di significato, il bambino – che ora vive grazie al cuore di Myles – l’ha accompagnata lungo la navata, stringendole la mano fino all’altare. Anche lo sposo, ignaro dell’invito, è stato sorpreso da quel momento tanto intimo quanto potente.

L’amore che sopravvive al dolore

A raccontare tutto è stata la fotografa Brianna Hemphill, amica della sposa, che ha immortalato la scena. Le immagini, diventate virali, mostrano la commozione dei presenti. «Era un mix di emozioni. Amore, dolore, gratitudine. Ha mostrato quanto la vita sia fragile, ma anche quanto sia preziosa», ha dichiarato.

Sui social, la fotografa ha commentato: «È una bellissima storia d’amore». Una storia in cui la vita, pur dopo una perdita devastante, ha trovato un modo per continuare a battere.