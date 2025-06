Referendum, Schlein soddisfatta: “Più voti della Meloni, a Taranto la destra è battuta”

La segretaria del Pd trasforma il flop del referendum in una rivendicazione politica, rilanciando sul dato elettorale di Taranto.

Schlein: “Più persone che alle Politiche”

All’indomani del mancato quorum ai referendum, Elly Schlein ha scelto di non parlare di sconfitta, ma di partecipazione. La segretaria del Pd ha sottolineato: “Per questi referendum hanno votato più persone di quelle che hanno votato per la destra che ha portato Giorgia Meloni al governo nel 2022”. Secondo la leader democratica, oltre 14 milioni di cittadini si sono recati alle urne, confermando un coinvolgimento popolare superiore a quanto previsto.

Accuse al centrodestra e la sfida su Taranto

Nel suo intervento, Schlein ha puntato il dito contro il centrodestra, colpevole – a suo dire – di aver promosso “una campagna di boicottaggio politica e mediatica”. La segretaria ha rimarcato che, in proporzione, il numero degli italiani che hanno votato a favore del referendum supera quello degli elettori dei partiti di governo: “Quando più gente di quella che ti ha votato ti chiede di cambiare una legge, dovresti riflettere invece che deriderla. Oggi la destra ha perso. Anche a Taranto”.

Nuova campagna per ridurre l’astensionismo

La leader dem ha chiesto di avviare una nuova fase politica basata sul coinvolgimento e la partecipazione: “Il nostro compito è costruire un’alternativa democratica ancora più forte. Vogliamo una grande campagna per ridurre l’astensionismo”. Per Schlein, la mancata validazione dei referendum non cancella le battaglie che li hanno animati: lavoro, cittadinanza, diritti sociali.