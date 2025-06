Vittorio Feltri stronca il segretario della Cgil: “Landini? il sindacalista più inutile della storia”

Vittorio Feltri stronca il segretario della Cgil e tutto il centrosinistra: “Hanno perso il contatto col Paese reale, e continuano a non capirlo”.

Il flop referendario è il funerale della sinistra

Il giudizio di Vittorio Feltri è netto: il centrosinistra è stato completamente ignorato dagli italiani. Gli appelli a recarsi alle urne, lanciati a gran voce dai leader progressisti, sono caduti nel vuoto. “Gli italiani semplicemente non ci sono andati. Un flop su tutta la linea”, scrive il giornalista. Secondo Feltri, questa sconfitta dimostra ancora una volta quanto la sinistra sia lontana dalla realtà del Paese.

Landini nel mirino: “Non rappresenta nemmeno se stesso”

Nel mirino di Feltri finisce soprattutto Maurizio Landini, definito “il sindacalista più inutile della storia”, accusato di essersi fossilizzato su ideologie superate e incapace di comprendere il presente. “Forse sogna di diventare il capo della sinistra, ma non è nemmeno in grado di guidare la Cgil”, scrive. Per Feltri, Landini ha perso ogni legame con il mondo del lavoro reale: “Dovrebbe rappresentare i lavoratori, e invece è rimasto fermo ai dogmi del Novecento”.

“Rottamati da soli, senza capire nulla del Paese”

Il referendum voluto dalla Cgil e ignorato dalla maggioranza degli italiani è, per Feltri, la dimostrazione finale del fallimento: “È l’ennesima conferma che la sinistra è cieca davanti al presente e terrorizzata dal futuro”. Ironizza anche sulle intenzioni iniziali dei promotori: “Dovevano rottamare la Meloni, il Jobs Act, il governo… e invece si sono rottamati da soli”. E rincara la dose: “La Cgil è stata rottamata dai lavoratori stessi”.

Secondo Feltri, non ci saranno nemmeno conseguenze: “Nessuno si dimetterà, nessuno farà autocritica. La sinistra perde, ma resta incollata alle poltrone”. E conclude con sarcasmo: “Se si lanciasse un referendum per rimuovere Landini, il quorum lo supereremmo. Sarebbe il primo referendum davvero utile del nuovo millennio”.