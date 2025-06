Clara parla del gossip con Fedez: “Gli voglio un grandissimo bene, e sono felicissima dell’estate che ci aspetta”

L’artista riceve il Taormina Music Award e chiarisce i rapporti con il cantante, dopo le voci nate dalla loro recente collaborazione.

Clara premiata al Taormina Film Fest: “Con Fedez solo stima e affetto”

Durante la 71ª edizione del Taormina Film Fest, l’artista Clara, nota al pubblico anche per il ruolo nella serie “Mare fuori”, ha ricevuto il Taormina Music Award nella serata di apertura. Sul red carpet, ha commentato i recenti rumors che la vedono accostata sentimentalmente a Fedez, dopo che una foto ha fatto ipotizzare una liaison tra i due.

“Il gossip su me e Fedez? Ok, ci sta, fa parte del gioco”, ha dichiarato la cantante rispondendo ai giornalisti presenti all’evento. Clara ha poi spiegato come è nata la collaborazione artistica con il rapper, sottolineando che non si tratta di altro se non di una stima reciproca nata in ambito professionale.

Collaborazione musicale dopo Sanremo: “Mi ha scritto lui”

A chiarire il legame con Fedez è stata la stessa Clara, che ha raccontato come sia nata la canzone “Scelte stupide”, brano che li ha visti lavorare insieme: “La collaborazione con lui è nata dopo Sanremo – ha raccontato – quando mi ha scritto un messaggio dicendomi che aveva scritto questo singolo e che avrebbe voluto che collaborassi anche io alla scrittura”.

Sul presunto bacio catturato da un fotografo all’esterno di un ristorante, Clara non ha fornito ulteriori dettagli, mantenendo un atteggiamento riservato ma sereno. “Gli voglio un grandissimo bene, e sono felicissima dell’estate che ci aspetta”, ha aggiunto con un sorriso, lasciando intendere che il futuro immediato sarà ricco di progetti musicali e di soddisfazioni personali.