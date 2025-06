Due anni senza Berlusconi, la politica lo ricorda, la Meloni “Un leader che ha lasciato il segno”

Meloni, La Russa, Fontana, Salvini e Tajani omaggiano il Cavaliere: “Visionario, carismatico, indimenticabile. Continuiamo le sue battaglie”

Meloni: “Un leader che credeva in un’Italia forte e autorevole”

Nel secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, il mondo politico italiano si stringe nel ricordo di uno dei suoi protagonisti più controversi e influenti. A distanza di due anni, le massime cariche dello Stato hanno voluto rendere omaggio al fondatore di Forza Italia, ognuna con parole cariche di significato.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha affidato il suo ricordo a un post sui social:

«Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti».

La Russa: “Ha rotto gli schemi e cambiato la politica”

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dedicato parole intense all’ex premier:

«A due anni dalla sua scomparsa, ricordiamo con affetto Silvio Berlusconi, un protagonista assoluto della storia italiana. Capace di cambiare profondamente il rapporto tra politica, società e comunicazione, Silvio ruppe gli schemi, lasciando un’impronta che va ben oltre la politica».

Poi un ricordo personale:

«Per me è stato un amico e una figura importante perché con lui si poteva discutere, sorridere, immaginare, costruire. Oggi resta il vuoto, ma anche una traccia profonda e indelebile nella storia della Nazione».

Fontana, Salvini e Tajani: “Ci manca, ma andiamo avanti con le sue idee”

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha sottolineato il ruolo trasformativo del Cavaliere:

«Ricordo un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia economica, industriale, politica e sportiva del nostro Paese. Protagonista di grandi trasformazioni, ha saputo interpretare il cambiamento con carisma e visione, difendendo con forza il valore della libertà».

Sui social è arrivato anche il pensiero del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha scritto su X:

«Amico mio, ci manchi. Guardiamo in avanti, forti del suo pensiero».

In conferenza stampa, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha dichiarato:

«Continueremo le sue battaglie, a partire dalla riforma della separazione delle carriere. Berlusconi ci manca».

Un anniversario segnato da commozione, riflessione politica e dalla volontà dichiarata da parte del centrodestra di proseguire lungo la strada tracciata dal Cavaliere.