Puglia, 25enne ferisce la compagna e la madre di lei con le forbici, poi si getta dalla finestra

Il 25enne non ha accettato la fine della relazione e ha aggredito la fidanzata e la madre di lei prima di tentare di togliersi la vita. Tutti sopravvissuti.

La rottura sentimentale scatena la violenza

Una lite domestica è degenerata in un grave episodio di violenza nel Salento, dove un ragazzo di 25 anni ha ferito con delle forbici la propria compagna e la madre di lei, rispettivamente di 29 e 53 anni, per poi gettarsi dalla finestra. Nessuno dei tre è in pericolo di vita: il giovane è attualmente piantonato in ospedale, mentre le due donne sono ricoverate con ferite alla testa e al dorso.

L’aggressione si è verificata all’interno dell’abitazione dove la coppia conviveva. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata dalla volontà della giovane donna di porre fine alla relazione e chiedere al compagno di lasciare la casa. La reazione del ragazzo è stata improvvisa e violenta: armatosi di forbici, ha colpito entrambe le donne, infliggendo ferite multiple prima di compiere un gesto estremo nel tentativo di farla finita.

Intervento immediato dei soccorsi

Allertati da una chiamata al 112, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno trovato il ragazzo steso sull’asfalto, ancora cosciente nonostante la caduta, e le due donne all’interno dell’abitazione con lesioni da arma da taglio. Il 25enne è stato trasportato all’ospedale di Gallipoli, dove si trova sotto stretta sorveglianza. Le due donne sono state invece trasferite all’ospedale di Casarano, dove sono state sottoposte alle cure del caso.

Le condizioni cliniche di tutti i coinvolti sono stabili e non si teme per la loro vita.