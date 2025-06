Barbara Siciliano stroncata da un malore a 52 anni: addio alla stella della pallavolo

L’ex pallavolista azzurra è stata colta da un arresto cardiaco mentre si trovava in vacanza. Aveva giocato 39 partite con la Nazionale italiana.

Malore in spiaggia, addio a Barbara Siciliano

È deceduta a 52 anni l’ex pallavolista Barbara Siciliano, figura di spicco della pallavolo italiana degli anni ’90. La donna si trovava in vacanza in Liguria quando è stata colta da un improvviso malore. Secondo le prime informazioni, l’ex atleta si sarebbe sentita male sabato scorso mentre era sulla spiaggia di Varazze. Dopo il soccorso immediato e il trasferimento all’ospedale di Lavagna, i medici hanno constatato la morte cerebrale.

Barbara Siciliano era nata il 19 settembre 1972 a Sanremo. Dopo un’infanzia dedicata allo sport, ha intrapreso una carriera pallavolistica che l’ha vista protagonista in alcune delle squadre più importanti del campionato italiano. Ha indossato le maglie di Modena, Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri, chiudendo poi il suo percorso agonistico in Lombardia, nella serie B1. La sua carriera è culminata con la partecipazione ai Mondiali di pallavolo del 1994 in Brasile, torneo in cui l’Italia affrontò avversarie di alto livello come Cina, Russia e Ucraina. Complessivamente ha collezionato 39 presenze in Nazionale.

Un riferimento anche fuori dal campo

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Barbara Siciliano aveva scelto di dedicarsi all’allenamento delle giovani promesse. Viveva a Milano con il marito, di professione avvocato, e le figlie Viola e Beatrice, entrambe giocatrici di pallavolo nella Pro Patria, società in cui anche Barbara allenava le formazioni giovanili.

Solo pochi mesi fa, a marzo, era stata tra le protagoniste dell’evento organizzato per la riapertura del palazzetto dello sport di Bergamo, città che l’aveva vista brillare da atleta.