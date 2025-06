Ritrovata a Ercolano la donna scomparsa da Portici: la 55enne Rosanna Fiore era alle falde del Vesuvio

Dopo due giorni di ricerche è stata rintracciata Rosanna Fiore, 55 anni, scomparsa da Portici. Era in via Cegnacolo, nel territorio di Ercolano.

Localizzata a Ercolano la donna scomparsa mercoledì mattina

Si è conclusa con esito positivo la scomparsa di Rosanna Fiore, la donna di 55 anni che mercoledì 11 giugno si era allontanata dalla sua abitazione di Portici, in provincia di Napoli, senza lasciare alcuna traccia. È stata ritrovata nel territorio di Ercolano, in via Cegnacolo, alle falde del Vesuvio, dopo due giorni di intense ricerche coordinate dalle forze dell’ordine.

La conferma è arrivata direttamente dal sindaco di Portici, Enzo Cuomo, che ha comunicato il ritrovamento attraverso un messaggio diffuso sui social: “Dopo due giorni di angoscia e di ricerche è stata ritrovata Rosanna Fiore. Grazie a un’azione congiunta tra gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, diretti dalla dottoressa Ludovica Carpino, e la nostra Polizia Municipale, diretta dalla vice comandante colonnello Luisa Nocerino”.

Fondamentale per le operazioni di ricerca è stato l’utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadino, che ha permesso di ricostruire il tragitto compiuto dalla donna al momento dell’allontanamento. Il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al capitano Maria Uccello e agli agenti Savio Sarnataro e Lello De Maria, per il lavoro svolto nell’analisi dei filmati che ha consentito di restringere il campo d’azione nella zona in cui è poi avvenuto il ritrovamento.

La segnalazione della scomparsa e l’avvio delle ricerche

Secondo quanto riferito dai familiari, Rosanna Fiore si era allontanata da casa nella mattinata di mercoledì, intorno alle 11, dicendo di voler andare a fare la spesa. Poco dopo, la madre si è accorta che la donna aveva lasciato in casa borsa, documenti e telefono cellulare, elementi che hanno subito fatto scattare l’allarme. L’ultima persona ad averla vista sarebbe stata una conoscente, in via Libertà, a Portici, intorno alle 11:15, forse diretta verso la stazione della Circumvesuviana.

Le ricerche erano state intensificate già nella mattinata di venerdì, con la convocazione della cabina di regia da parte del prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al caso aveva dedicato spazio anche la trasmissione Chi l’ha visto?, contribuendo a mantenere alta l’attenzione.

Rosanna Fiore vive a Portici con il marito, la madre e il figlio. Dopo il ritrovamento, è stata affidata ai sanitari per le necessarie cure e accertamenti. Il sindaco ha concluso il suo messaggio sottolineando che il ritrovamento è avvenuto nel giorno di Sant’Antonio, data particolarmente significativa per chi professa la fede cattolica.