Puglia, incidente mortale: auto travolta da un camion vola dopo l’impatto e prende fuoco, conducente muore carbonizzata

Un’auto è stata colpita da un camion sulla SS655 Bradanica, nei pressi di Candela. Il veicolo ha preso fuoco dopo l’impatto. La conducente è deceduta.

Impatto violento tra auto e camion sulla strada statale Bradanica

Grave incidente stradale nella giornata di venerdì 13 giugno 2025 lungo la SS655 Bradanica, nel territorio di Candela, in provincia di Foggia. Un’autovettura è stata centrata da un camion in transito, con esiti tragici. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la conducente della vettura avrebbe improvvisamente sterzato verso sinistra, perdendo il controllo del mezzo. L’impatto con il camion è stato inevitabile.

A seguito della collisione, l’auto ha compiuto un volo di circa due metri, ribaltandosi e incendiandosi al momento della caduta. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, rendendo impossibile ogni tentativo di soccorso per la persona alla guida, che è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, che è stata ritrovata carbonizzata.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’accaduto

Le autorità stanno lavorando per chiarire con precisione le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto. L’area dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e collaborato con i carabinieri per le attività di messa in sicurezza della carreggiata.

Non è ancora stata resa nota l’identità della donna deceduta, né si conoscono ulteriori dettagli sulle sue generalità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per ricostruire con esattezza i secondi precedenti all’incidente.

L’autista del mezzo pesante coinvolto è stato ascoltato dalle forze dell’ordine per fornire la sua versione dei fatti. Al momento non si segnalano altri feriti.