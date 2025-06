Una vetrata si stacca dal ristorante panoramico e finisce nella zona piscina, attimi di terrore sulla nave da crociera

Una vetrata si è improvvisamente staccata da un ristorante della Symphony of the Seas, finendo sulla zona piscina. Nessun ferito grazie all’intervento di un membro dell’equipaggio.

Paura sulla nave da crociera Symphony of the Seas

Un incidente avvenuto domenica 8 giugno 2025 a bordo della Symphony of the Seas, nave della compagnia Royal Caribbean, ha rischiato di trasformare una tranquilla giornata in crociera in un dramma. Una grande vetrata del ristorante panoramico della nave si è improvvisamente staccata, precipitando sulla zona della piscina dove si trovavano alcuni lettini. Il vetro, frantumandosi in caduta, ha generato una pioggia di schegge che avrebbe potuto causare gravi conseguenze tra i presenti.

L’episodio si è verificato mentre l’imbarcazione si trovava in navigazione al largo delle coste statunitensi. Secondo quanto raccontato da alcuni passeggeri, la lastra si sarebbe prima crepata e poi rotta completamente, finendo sul ponte inferiore. Solo la rapidità di intervento di un membro dell’equipaggio ha permesso di evitare il peggio.

Il gesto decisivo del cameriere Nitin Kumar

A prevenire una possibile tragedia è stato Nitin Kumar, cameriere della nave, che ha notato in tempo una crepa anomala nella vetrata. L’uomo, rendendosi conto del pericolo imminente, ha allertato prontamente le persone che si trovavano sdraiate sui lettini sottostanti, chiedendo loro di spostarsi immediatamente. I turisti hanno seguito l’avvertimento e si sono allontanati dalla zona pochi istanti prima che la vetrata precipitasse.

«Se non ci fosse stato lui, qualcuno si sarebbe fatto davvero male», ha raccontato uno dei testimoni oculari.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono scattate subito dopo l’incidente. La zona danneggiata è stata isolata e riparata nel giro di poche ore. Dopo aver verificato che non vi fossero conseguenze strutturali, la Symphony of the Seas ha potuto riprendere regolarmente la sua rotta in direzione Bahamas, come previsto dal programma della crociera.

I responsabili della compagnia hanno avviato le verifiche tecniche per comprendere le cause del cedimento e prevenire simili episodi in futuro. Al momento, non risultano persone ferite e la situazione a bordo è tornata alla normalità.