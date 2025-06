Bari, incendio all’ex Manifattura Tabacchi: fumo e paura nel quartiere Libertà

Le fiamme sono divampate da un materasso nel parcheggio. Danneggiata un’auto, allarme tra i residenti. L’area sempre più nel degrado.

Paura all’alba: fiamme e fumo nero nel cuore del Libertà

Mattinata di tensione a Bari, nel quartiere Libertà, dove un incendio ha colpito la zona dell’ex Manifattura Tabacchi venerdì 13 giugno poco dopo le 8. Le fiamme, sviluppatesi all’interno del parcheggio della struttura, hanno generato una nube di fumo nero visibile a distanza, provocando apprensione tra i residenti che hanno subito chiuso le finestre delle abitazioni per proteggersi dai fumi.

Le prime ricostruzioni indicano che l’incendio sarebbe partito da un materasso abbandonato in un angolo del parcheggio. Alcuni cittadini hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Danni si registrano a una Ford, colpita sullo sportello dal rogo. Il timore era che le fiamme potessero coinvolgere altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

L’ex Manifattura, tra degrado e abbandono

Non è il primo episodio che accende i riflettori sullo stato di degrado in cui versa la struttura dell’ex Manifattura Tabacchi, sempre più al centro di emergenze sociali e sicurezza. La notte è diventata un rifugio per i senza fissa dimora, mentre di giorno ospita il mercato rionale, da tempo al centro delle lamentele degli operatori.

“Rubano di tutto, dalle grondaie al pesce”, hanno più volte denunciato gli esercenti dei box, esasperati da continui furti e atti vandalici. Solo pochi mesi fa erano stati dati alle fiamme anche i contatori del mercato, e l’episodio odierno rappresenta per molti l’ennesimo segnale di emergenza non più gestibile.