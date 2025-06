Bari, uomo disperso in mare a Pane e Pomodoro: ricerche in corso

Mobilitazione di Capitaneria di porto e vigili del fuoco: si cerca un uomo scomparso in acqua. Ancora ignota la sua identità.

Scattano le ricerche: paura sul litorale cittadino

Momenti di grande apprensione questa sera sul litorale di Bari, all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro, dove sono in corso le ricerche di un uomo disperso in mare. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un turista straniero che si sarebbe immerso in acqua senza più fare ritorno a riva.

La segnalazione è scattata poco dopo l’allarme lanciato da alcuni presenti, che non vedendolo riemergere hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono attivati i mezzi della Capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con l’ausilio di moto d’acqua e imbarcazioni attrezzate.

Indagini in corso, nessuna pista esclusa

Al momento non si conoscono né l’identità né la nazionalità della persona scomparsa. Le ricerche stanno proseguendo in mare e lungo il tratto costiero con ogni mezzo disponibile, mentre si cerca anche di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto. Non è esclusa al momento nessuna ipotesi, dall’incidente al malore improvviso.

Il tratto di mare interessato è stato presidiato per facilitare le operazioni, mentre sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia di Stato e del 118. Le ricerche sono rese difficili dalla corrente e dalla scarsa visibilità, ma l’impegno dei soccorritori è massimo per riuscire a individuare il disperso nel più breve tempo possibile.