Bari Pane e Pomodoro, morto l’uomo disperso dopo un bagno, si tratta di un 30enne

Un uomo è stato ritrovato privo di vita nelle acque antistanti Pane e Pomodoro a Bari. Le ricerche erano partite dopo la sua scomparsa in mare.

Disperso in mare durante un bagno serale

Sono durate diverse ore le operazioni di ricerca avviate nella serata di giovedì 13 giugno 2025 nelle acque del lungomare di Bari, in prossimità della spiaggia di Pane e Pomodoro, per rintracciare un uomo segnalato come disperso. L’allarme è scattato intorno alle ore 20, quando alcuni presenti hanno notato l’assenza del bagnante, che si era immerso in acqua e non era più riemerso.

Le segnalazioni hanno attivato l’immediato intervento dei mezzi della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, che hanno cominciato a scandagliare la zona, anche con l’ausilio di moto d’acqua e unità specializzate. Le operazioni si sono concentrate nella fascia di mare antistante l’arenile, abitualmente frequentato da cittadini e turisti, soprattutto durante le ore serali nelle giornate più calde.

Recuperato il corpo senza vita dopo ore di ricerche

Nonostante l’intervento tempestivo e i prolungati tentativi di individuare l’uomo scomparso, il corpo è stato rinvenuto in mare solo dopo alcune ore di ricerche. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un giovane di origine straniera. A lanciare l’allarme erano stati alcuni conoscenti che si trovavano con lui al momento dell’accaduto.

Le circostanze esatte del decesso sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a delimitare l’area per consentire lo svolgimento degli accertamenti.

Le indagini, coordinate congiuntamente da Capitaneria di porto e Polizia di Stato, proseguiranno per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. Non è escluso che siano disposte ulteriori verifiche per confermare l’identità della vittima e ricostruire con esattezza le ultime fasi della tragedia.