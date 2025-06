Fedez irriconoscibile sul palco del Tim Summer Hits: “Sta malissimo”, esplode la preoccupazione sui social

Durante la prima serata del Tim Summer Hits a Roma, grandi emozioni sul palco: Annalisa emoziona, Olly rischia una caduta e Fedez attira l’attenzione online.

Annalisa apre la serata, standing ovation del pubblico

La prima puntata del Tim Summer Hits 2025, trasmessa in diretta da Piazza del Popolo a Roma nella serata di venerdì 13 giugno, ha visto alternarsi artisti di grande popolarità, tra cui Annalisa, Olly e Fedez. Lo show, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, è stato caratterizzato da momenti di entusiasmo, performance acclamate e qualche episodio che non è passato inosservato.

Ad aprire la serata è stata Annalisa, accolta da una piazza gremita e visibilmente entusiasta. L’artista si è presentata con un outfit bianco elegante e minimale, eseguendo una versione acustica del brano “Bellissima”, che ha suscitato una forte reazione del pubblico. Al termine dell’esibizione, Andrea Delogu ha commentato: “Tu sei la regina del pop e delle hit, perché ogni pezzo che fai lo diventa”, suscitando l’imbarazzo della cantante. La conduttrice ha poi aggiunto: “Sei una Santa per alcuni del pubblico, io te lo dico”. Visibilmente emozionata, Annalisa ha ringraziato con poche parole: “Grazie di cuore”, aggiungendo successivamente: “Posso dire solo grazie a voi per la presentazione incredibile e poi per questo affetto, per la gente che canta, che è la gioia più grande per me”.

Olly coinvolge il pubblico, ma rischia di cadere durante l’esibizione

Tra i momenti più movimentati della serata, l’intervento di Olly, che ha proposto il singolo “Depresso fortunato” e successivamente “Balorda Nostalgia”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2025. Durante l’esibizione, l’artista è salito su un tavolo posizionato al centro del palco, incitando il pubblico a cantare con lui. In un momento di interazione con i fan, Olly ha tentato di scendere le scale per raggiungere la platea, ma ha rischiato di inciampare: “Stavo cadendo”, ha detto una volta tornato sul palco. Ha poi chiesto: “Roma, visto che ho rischiato di cadere cinque volte, ce lo ricantiamo un’altra volta questo ritornello?”. Alla fine dell’esibizione, Carlo Conti ha scherzato con lui: “Ti sei fatto male?”, ricevendo come risposta: “No, ma va, solo che ho fatto la figura dello scemo… ma è bello, perché è tutta vita anche questo”.

Fedez si esibisce ma i social notano un cambiamento

Nel corso della serata si è esibito anche Fedez, prima in duetto con Clara e poi da solo con “Battito”, il brano presentato a Sanremo 2025. Tuttavia, alcuni spettatori hanno segnalato un apparente malessere del cantante, commentando sui social l’aspetto e l’atteggiamento dell’artista. Tra i messaggi apparsi online si leggono frasi come: “Trovo Fedez un po’ strano, boh” e “Fedez ha una faccia… secondo me sta malissimo”. Il rapper, nei giorni precedenti, aveva annunciato la perdita della nonna, circostanza che potrebbe aver inciso sull’umore mostrato durante la diretta.