Stefano De Martino, malumore inaspettato nei suoi confronti dei vertici Rai: “Deve essere più sobrio”

Il conduttore Rai Stefano De Martino al centro di un presunto malcontento interno per la continua esposizione mediatica legata a flirt e cronaca rosa.

Tensione per l’immagine pubblica del conduttore

Stefano De Martino, tra i volti più popolari dell’attuale programmazione Rai, sarebbe finito sotto osservazione da parte dei vertici dell’azienda per via della crescente attenzione mediatica sulla sua vita sentimentale. A riportarlo è un’indiscrezione diffusa da Dagospia, secondo cui alcuni dirigenti del servizio pubblico avrebbero manifestato perplessità riguardo all’eccessiva esposizione del conduttore sui media non per motivi professionali, ma per vicende legate alla sfera privata.

“Lo si dice a bassa voce ma il concetto è chiaro: l’overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini”, scrive il giornalista Giuseppe Candela, facendo riferimento al crescente numero di articoli che associano il conduttore a numerose frequentazioni femminili, a partire dall’inizio dell’anno.

Secondo quanto riportato, il motivo di questo presunto malumore risiederebbe nel fatto che un volto istituzionale della Rai, in quanto servizio pubblico, dovrebbe mantenere un profilo più sobrio e coerente con un’immagine definita “familiare” e “pulita”.

Gossip insistenti e richiami all’immagine pubblica

Nel corso degli ultimi mesi, De Martino è stato accostato a numerose figure del mondo dello spettacolo. Tra i nomi ricorrenti figurano Emma Marrone, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Rocío Muñoz Morales, Angela Nasti, Chiara Nasti, Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli. Una sequenza di notizie che ha alimentato la presenza del conduttore sulle principali testate di cronaca rosa, a volte anche con ricostruzioni non confermate dai diretti interessati.

Dalle parti di Viale Mazzini, l’attenzione sarebbe quindi rivolta non tanto ai comportamenti privati del presentatore, quanto all’effetto pubblico di una costante sovraesposizione legata al gossip. “Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere un’immagine mediatica più pulita e familiare”, riporta ancora Candela, citando fonti interne.

Nonostante le indiscrezioni, non risulta allo stato attuale alcuna decisione da parte della Rai riguardo al futuro televisivo di De Martino, che – secondo quanto anticipato – dovrebbe comunque restare alla guida del programma Stasera tutto è possibile, nonostante alcune sue dichiarazioni nell’ultima puntata avessero lasciato spazio a interpretazioni diverse.

Le parole di Belen Rodriguez

A margine di questo scenario, si aggiunge una dichiarazione di Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino, che nel corso di un’intervista ha commentato: “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’”. Da parte di De Martino, nessuna replica ufficiale è finora giunta in merito alle notizie diffuse in questi giorni.