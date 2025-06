Diretta tesa a La volta buona, Magalli fa una battuta sgradevole su Adinolfi, la Balivo lo gela

Durante “La Volta Buona”, Magalli fa una battuta su Mario Adinolfi che non viene accolta bene. La conduttrice invita a evitare riferimenti fisici non richiesti.

La reazione durante la puntata in diretta

Nel corso della puntata di venerdì 13 giugno 2025 del programma televisivo “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si è verificato un momento che ha richiesto l’intervento diretto della conduttrice. Ospite in studio Giancarlo Magalli, il quale, intervenendo in un passaggio legato alla nutrizione e al digiuno, ha fatto un commento ironico su Mario Adinolfi, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. La battuta, riferita alla forma fisica del giornalista, non è passata inosservata.

Durante la conversazione con Raz Degan, che si trovava in studio per raccontare la sua recente esperienza di digiuno prolungato, Magalli ha interrotto con un’uscita ironica: “No, chiamiamo Adinolfi. Quello s’è magnato un cameramen”. La frase ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato Caterina Balivo a intervenire poco dopo con una riflessione più ampia sull’uso dell’ironia in diretta televisiva.

Caterina Balivo richiama all’attenzione sul linguaggio

Dopo l’intervento di un medico in studio, Balivo ha preso la parola per fare due precisazioni. La prima ha riguardato l’importanza del confronto con esperti quando si affrontano tematiche come l’alimentazione, mentre la seconda ha avuto l’obiettivo di chiarire la posizione della trasmissione riguardo ai commenti ironici sul corpo delle persone. “Quando si parla di nutrizione bisogna sempre stare molto attenti. Non è una frase fatta rivolgersi ai medici, perché è salute”, ha spiegato.

Poi, rivolgendosi al pubblico e indirettamente a Magalli, ha aggiunto: “Oggi c’è molta attenzione sulle battute. Noi con Giancarlo scherziamo sempre, fa battute. Prima quella sul collega giornalista non è stata apprezzatissima, quindi evitiamo di farle sui corpi delle persone”.

Magalli ha replicato giustificandosi: “Quella dell’Isola? Era un gioco, lui stesso ci scherza. Lui è andato lì per quello”, riferendosi alla partecipazione di Adinolfi al reality. Tuttavia, la conduttrice ha voluto rimarcare la differenza tra l’autoironia e l’ironia fatta da altri: “Finché è la persona interessata a fare ironia va bene, fa autoironia. Quando sono gli altri, la percezione è diversa”.