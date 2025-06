Un amico stretto del principe William muore durante una partita di polo, ingoia un’ape e ha uno shock anafilattico fatale

Il 53enne Sunjay Kapur, imprenditore e amico personale del principe William, è deceduto in seguito a uno shock anafilattico causato dalla puntura di un’ape.

Tragedia durante un evento sportivo in Inghilterra

È morto improvvisamente all’età di 53 anni l’imprenditore Sunjay Kapur, noto per i suoi rapporti personali con esponenti della famiglia reale britannica, tra cui il principe William. L’uomo si trovava in Inghilterra per partecipare a una partita di polo, sport che entrambi condividevano da anni. Durante il match, Kapur avrebbe accidentalmente ingerito un’ape, che lo ha punto all’interno della bocca provocando una reazione anafilattica fulminante.

Secondo quanto riferito da fonti vicine ai soccorritori, la puntura avrebbe generato in pochi istanti un blocco respiratorio e poi un arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sul campo non hanno avuto esito positivo. Il decesso è avvenuto sul posto, davanti agli altri presenti, lasciando sgomenti amici e conoscenti.

Una figura legata da tempo alla famiglia reale

Sunjay Kapur era conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale a livello internazionale, ma anche per il lungo rapporto di amicizia con William, principe del Galles. I due si frequentavano da diversi anni e condividevano la passione per il polo, disciplina che li ha spesso visti insieme in tornei e iniziative benefiche. La morte improvvisa di Kapur ha suscitato profonda commozione negli ambienti frequentati dalla nobiltà inglese e tra gli amici personali del principe.

Il legame tra William e Kapur era considerato saldo e duraturo, tanto che la notizia della scomparsa dell’imprenditore ha generato reazioni immediate anche da parte della famiglia reale. Secondo quanto trapelato, il principe William avrebbe ricevuto la notizia durante un momento privato, manifestando profondo cordoglio per la perdita di uno dei suoi amici più fidati.