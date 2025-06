Si appoggia ad una staccionata che cede e precipita per 60 metri, donna muore sotto gli occhi del marito

Una donna di 72 anni ha perso la vita cadendo in un dirupo a Zoldo, dopo il cedimento di una staccionata. Inutili i soccorsi giunti sul posto.

Tragedia lungo un sentiero alpino in provincia di Belluno

Una donna di 72 anni, residente nella provincia di Venezia, è deceduta nella tarda mattinata di venerdì 13 giugno 2025 durante un’escursione in montagna nella zona di Zoldo, in provincia di Belluno. L’incidente è avvenuto lungo la strada forestale che collega Col di Forno a Villa di Dont, all’altezza del corso d’acqua Gaf de Malvarè. Secondo le informazioni raccolte, l’escursionista si era momentaneamente appoggiata a una staccionata posta a bordo sentiero, ma alcuni pali avrebbero improvvisamente ceduto, facendola precipitare in un canalone sottostante per circa sessanta metri.

La caduta è avvenuta in un tratto particolarmente scosceso, privo di vegetazione, rendendo immediatamente evidente la gravità dell’accaduto. A dare l’allarme è stato il marito della donna, che si trovava con lei al momento dell’incidente e ha assistito alla scena.

Soccorsi immediati ma inutili, attivato anche l’elisoccorso

La chiamata alla centrale operativa del 118 è partita poco prima dell’una. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo, supportata successivamente dai tecnici del Soccorso alpino di Longarone. Le operazioni sono state coordinate con l’ausilio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha raggiunto rapidamente la zona del dirupo.

I soccorritori, una volta giunti sul luogo della caduta, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il corpo è stato individuato in fondo alla scarpata e, dopo l’autorizzazione rilasciata dalla magistratura e l’arrivo dei Carabinieri, la salma è stata recuperata mediante un gancio baricentrico con l’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Successivamente è stata affidata al carro funebre per il trasferimento.