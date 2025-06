Regionali in Puglia, Emiliano annuncia la candidatura al Consiglio: “Dopo aver fatto il priore, ora farò il frate semplice, aspetto Decaro”

Il presidente uscente Michele Emiliano conferma la sua candidatura al Consiglio regionale e attende che Antonio Decaro ufficializzi la discesa in campo per il centrosinistra.

Emiliano si ricandida come consigliere nella provincia di Bari

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni regionali d’autunno come consigliere, scegliendo la circoscrizione della provincia di Bari, dove risiede. L’annuncio è arrivato da Andria, durante un evento elettorale. “Faccio come fanno i benedettini: dopo che uno fa il priore, adesso farò il frate semplice”, ha affermato Emiliano, tracciando un parallelo tra il proprio percorso politico e la tradizione monastica.

Nel corso del suo intervento ha precisato: “Mi candido al Consiglio regionale nella provincia di Bari che è la mia provincia di residenza”. Emiliano ha aggiunto che intende offrire supporto al futuro candidato presidente della coalizione di centrosinistra e al progetto politico avviato durante i suoi mandati, affermando: “Cercherò di dare una mano al candidato e a questo progetto che ovviamente deve proseguire e che io ho ancora perfettamente in testa”.

Con una nota ironica, ha poi commentato: “Chiunque faccia il presidente potrà trovare utilità nell’interrogare l’intelligenza artificiale Emiliano”.

Attesa per la decisione di Antonio Decaro

Durante l’incontro, Michele Emiliano ha anche accennato alla possibile candidatura dell’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, attualmente presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo. “Stiamo aspettando la candidatura di Antonio Decaro, sperando ovviamente che Bruxelles non lo abbia sedotto”, ha dichiarato Emiliano, sottolineando la centralità del suo ruolo per la continuità del progetto del centrosinistra pugliese.

Al momento, Decaro non ha ancora ufficializzato la sua decisione, ma da settimane è indicato come il nome più probabile per guidare la coalizione nelle elezioni regionali previste per il prossimo autunno. La sua eventuale discesa in campo sarebbe vista come un passaggio naturale, considerato il suo lungo percorso amministrativo e il legame consolidato con l’area politica rappresentata da Emiliano.

Le dinamiche interne alla coalizione, intanto, restano in evoluzione, ma le parole del presidente uscente sembrano delineare una transizione ordinata, nella quale Emiliano si prepara a restare nel contesto istituzionale regionale in una veste diversa, ma ancora attiva.