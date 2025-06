Per combattere il caldo si tuffa con gli amici ma viene inghiottito dal fiume: morto a 17 anni

Il giovane si era recato con alcuni amici lungo il fiume Orco per combattere il caldo: non è più riuscito a riemergere dopo un tuffo.

Tuffo nel fiume Orco, 17enne muore davanti agli amici

Una giornata di svago tra ragazzi si è conclusa in tragedia a Pont Canavese, piccolo centro montano in provincia di Torino. Nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel fiume Orco, senza più riuscire a raggiungere la riva. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti degli amici con cui il giovane aveva deciso di trascorrere alcune ore per trovare refrigerio dal caldo.

Le cause della tragedia non sono ancora state chiarite: non è escluso che il ragazzo possa essere stato colto da un malore o trascinato via dalla corrente, in un tratto del fiume che potrebbe nascondere insidie sottovalutate.

Scattano i soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15 dai coetanei presenti sul posto. In pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso: l’elisoccorso con il personale sanitario a bordo, i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, l’elicottero Drago del comando provinciale e il nucleo speleo-alpino-fluviale da Torino.

Il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato, ma i medici, nonostante le manovre di rianimazione, non sono riusciti a salvargli la vita. Poco dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il giovane, residente proprio a Pont Canavese, avrebbe compiuto 18 anni nel mese di agosto.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della stazione locale. L’obiettivo è quello di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e stabilire le cause esatte della morte. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze degli amici presenti e valutando le condizioni del tratto di fiume in cui si è verificata la tragedia.

L’intera comunità di Pont Canavese è sconvolta per la perdita improvvisa del giovane. Il dolore si è rapidamente diffuso tra amici, familiari e conoscenti, lasciando un senso di sgomento per una vita spezzata troppo presto.