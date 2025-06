Trovata in Ungheria Chantal Tonello, scomparsa a Padova nel 2012: la madre l’aveva rapita, la felicità del padre

La bambina, portata via dieci anni fa dalla madre ungherese, è stata rintracciata a Mezotur grazie a un’operazione internazionale di polizia.

Rintracciata a Mezotur la piccola Chantal: viveva nascosta da anni

È stata ritrovata in Ungheria, a circa 150 chilometri da Budapest, la piccola Chantal Tonello, rapita nel 2012 dalla madre e mai più tornata in Italia. A rendere nota la notizia sono stati per primi i canali social del Tg1, riportando una vicenda che per oltre un decennio ha commosso l’opinione pubblica italiana.

Chantal, che oggi ha 13 anni, era stata portata via quando aveva appena un anno. La madre, cittadina ungherese, avrebbe dovuto rientrare in Italia dopo una breve vacanza all’estero, ma da quel momento fece perdere ogni traccia. Il padre, Andrea Tonello, non ha mai smesso di cercarla, mobilitandosi in ogni modo possibile: ha partecipato a numerosi programmi televisivi e ha mantenuto viva l’attenzione anche sui social. Nel 2023 aveva rivolto un appello direttamente alla premier Giorgia Meloni, chiedendo aiuto per ritrovare la figlia.

Affidata alla nonna, la madre denunciata e poi rilasciata

Il ritrovamento è avvenuto grazie a un’azione congiunta tra le autorità italiane e ungheresi: una task force operativa nella città di Mezotur, composta dalla polizia locale, dal servizio per la cooperazione internazionale e dall’esperto per la sicurezza in Romania, accreditato anche in Ungheria, ha localizzato la minore e fermato la madre, su cui pendeva un mandato di arresto europeo.

Il provvedimento era stato emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Venezia il 4 agosto 2023, per sottrazione e trattenimento di minore all’estero. La donna è stata denunciata anche all’autorità giudiziaria ungherese per mancato rispetto dell’obbligo scolastico e maltrattamenti su minore, ma dopo il fermo è stata rilasciata.

Le autorità ungheresi hanno disposto che la minore venga affidata alla nonna materna, con l’obbligo di garantire gli incontri con il padre Andrea Tonello, il quale potrà finalmente riabbracciare la figlia dopo undici anni di assenza forzata.

Un caso seguito per anni da polizia e task force ministeriali

La vicenda di Chantal Tonello è stata costantemente monitorata dalla squadra mobile di Padova, con il supporto del servizio per la cooperazione internazionale di polizia e dell’ufficio dell’esperto per la sicurezza a Budapest. Il caso rientrava inoltre tra quelli seguiti dalla Task Force interministeriale del Maeci dedicata ai minori contesi.

La denuncia di scomparsa era stata presentata dal padre nel gennaio 2012 e da allora le ricerche non si sono mai fermate. Il ritrovamento della bambina dopo così tanto tempo segna un passo importante nella tutela dei diritti dei minori vittime di sottrazioni internazionali.