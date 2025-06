Elettra Lamborghini irriconoscibile: “Ho chiuso la bocca e mi sono allenata ogni giorno, così ho trasformato il mio corpo”

Negli ultimi anni Elettra Lamborghini ha rivoluzionato le sue abitudini con allenamenti intensi e una dieta vegana. Ora è pronta per la nuova avventura televisiva.

Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo, si prepara a partecipare alla seconda puntata di Chi può batterci?, il nuovo game show condotto da Marco Liorni in onda su Rai 1 sabato 14 giugno. Con la consueta ironia e lo stile che la contraddistingue, l’artista torna in prima serata in una veste rinnovata, dopo aver intrapreso un importante percorso personale fatto di sacrifici, allenamenti e alimentazione consapevole.

Allenamenti quotidiani e dieta vegana: la trasformazione fisica

Negli ultimi anni, Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione non solo per la sua attività artistica ma anche per il suo cambiamento fisico. La cantante ha parlato apertamente della sua trasformazione, spiegando di aver modificato radicalmente il proprio stile di vita. “Ho chiuso la bocca e mi sono allenata più volte al giorno”, ha dichiarato con franchezza, facendo riferimento al suo impegno quotidiano in palestra e al rigore della sua nuova routine.

Alla base del percorso, una dieta vegana e allenamenti costanti, spesso anche multipli durante la stessa giornata. Nonostante le critiche ricevute nel tempo, Lamborghini ha continuato senza esitazioni a perseguire i suoi obiettivi, raggiungendo risultati evidenti che lei stessa ha condiviso con orgoglio sui social. Il cambiamento, frutto di determinazione e forza di volontà, rappresenta per lei un traguardo personale più che estetico.

Una nuova fase tra tv, musica e benessere personale

Oggi, Elettra si dice pronta a tornare sul piccolo schermo, con una consapevolezza nuova. La sua partecipazione al programma di Marco Liorni segna l’inizio di una fase in cui lavoro e benessere fisico procedono in parallelo. La cantante, che negli ultimi anni ha affrontato anche numerose sfide pubbliche legate alla percezione del corpo femminile, continua a esporsi con naturalezza, scegliendo di condividere la propria esperienza con chi la segue da sempre.

Il cambiamento fisico, secondo quanto emerso dalle sue stesse parole, non è stato soltanto una scelta legata all’aspetto, ma una decisione che ha influito positivamente anche sulla sua quotidianità e sull’energia con cui affronta gli impegni lavorativi.

La sua partecipazione al programma del sabato sera su Rai 1 sarà per i telespettatori un’occasione per vedere una Elettra Lamborghini diversa, ma sempre fedele alla sua personalità spontanea e travolgente.