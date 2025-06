Donna accoltellata e uccisa per strada davanti ai passanti dall’ex marito, lui resta seduto ad aspettare: “Ho fatto quello che dovevo”

Aggredita in pieno giorno a Tolentino, una 45enne è stata uccisa con diverse coltellate. Il responsabile è l’ex marito, fermo sul luogo dell’omicidio.

Omicidio in strada, la vittima aveva due figli

Tragedia nelle prime ore del mattino a Tolentino, in provincia di Macerata, dove una donna di 45 anni è stata accoltellata a morte dall’ex marito mentre si recava al lavoro. La vittima, madre di due figli maggiorenni, stava attraversando il parco di via Bennaduci per raggiungere l’abitazione dell’anziana assistita come badante, quando è stata raggiunta dall’uomo e aggredita con violenza.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore si è avvicinato alla donna e l’ha colpita con numerosi fendenti, lasciandola priva di vita sull’asfalto. Alcuni testimoni riferiscono che, anche dopo che la donna era a terra, l’uomo avrebbe continuato a colpirla con calci. Al termine del gesto, si sarebbe seduto su una panchina, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, pronunciando le parole: “Ho fatto quello che dovevo”.

Soccorsi inutili, indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Tolentino e Macerata, insieme al sindaco Mauro Sclavi, giunto immediatamente sul luogo dell’omicidio. Il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare la donna, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La vittima è deceduta sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso.

Al momento, le indagini sono affidate agli inquirenti che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, a carico dell’uomo non risultavano denunce pregresse e la relazione tra i due non era nota alle forze dell’ordine. I figli della vittima, entrambi maggiorenni, sono stati affidati ai servizi sociali per ricevere supporto psicologico.

Le autorità stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando i testimoni oculari, tra cui alcuni negozianti che avrebbero assistito alla scena. L’uomo è stato fermato