“Sono qui solo per te”: fan ferma Alessandra Mastronardi sul red carpet, ma la risposta dell’attrice spiazza

Durante il Taormina Film Festival, l’attrice Alessandra Mastronardi ha ricevuto l’affetto di una fan che l’ha attesa appositamente per incontrarla.

Un momento di affetto sul red carpet

Tra le protagoniste della nuova edizione del Taormina Film Festival, che si è svolta in Sicilia dal 10 al 14 giugno, anche l’attrice Alessandra Mastronardi ha sfilato sul celebre red carpet. L’interprete di fiction di successo si è mostrata sorridente davanti ai fotografi e al pubblico, regalando un momento inatteso quando si è soffermata a parlare con una fan visibilmente emozionata.

La scena è stata ripresa in un video pubblicato sui social, nel quale si vede una donna rivolgersi all’attrice dicendo: “Per favore, sono venuta per te. Per favore una foto. Sono venuta apposta per te”. La Mastronardi, mantenendo un tono cortese e disponibile, ha risposto: “Grazie signora, non doveva”. A quel punto, la fan ha chiesto sorpresa: “Perché non dovevo?”, e l’attrice ha spiegato: “No, dico, è venuta apposta, mi dispiace”. Il breve dialogo si è concluso con la donna che, accarezzandole il braccio, ha aggiunto: “No, ma sono venuta perché a me fa piacere. Ti salutano tutte le mie amiche, noi siamo tutte tue fan e ti abbiamo seguito fin dal principio”. Alessandra Mastronardi ha ringraziato sorridendo e ha poi proseguito la passerella tra gli applausi e le macchine fotografiche.

Il ritorno in tv con Doppio Gioco

Nel corso del festival, l’attrice ha presentato anche il suo recente lavoro televisivo, Doppio Gioco, fiction in onda su Canale 5 in cui interpreta Daria, una protagonista immersa in atmosfere da spy story. Si tratta di un progetto che ha segnato anche la sua reunion sul set con Max Tortora.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Mastronardi ha spiegato: “Credo che ci sono dei tratti di noi un po’ bui che nella vita quotidiana non vogliamo vedere o a cui non diamo peso. Quando si interpretano personaggi che sulla carta sono lontani da te, perché Daria è completamente lontana da me, c’è una specie di comunione, di scambio tra me e il personaggio. Anche io ho i miei lati spigolosi come Daria, ho le mie giornate no, come li ha tutti i giorni Daria. Posso essere scaltra se voglio”.