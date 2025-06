Sul pedalò con gli amici, vede due bagnanti in pericolo e si tuffa: muore a 16 anni

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nel canale Logonovo, al Lido degli Estensi, mentre tentava di soccorrere due persone in difficoltà.

Tuffo disperato per aiutare due turisti, poi la tragedia

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, un ragazzo di 16 anni, Aymane Ed Dafali, è morto annegato nel tentativo di soccorrere due bagnanti in difficoltà nelle acque del canale Logonovo, al Lido degli Estensi, nel Ferrarese. Il giovane si trovava su un pedalò in compagnia di tre amici quando ha notato due persone in apparente pericolo e ha deciso di intervenire. Dopo aver lanciato l’allarme e aver avvisato un bagnino dello stabilimento balneare Vascello Beach, si è tuffato in acqua, ma non è più riemerso.

Il tratto del canale in cui è avvenuto l’episodio è interdetto alla balneazione, ma nonostante il divieto, l’area è spesso frequentata da turisti e residenti. I due bagnanti in difficoltà sono stati tratti in salvo dal personale di salvataggio, intervenuto con il moscone e altri strumenti di soccorso. L’allarme è scattato rapidamente e ha attivato una complessa operazione di recupero.

Recupero del corpo e inutili i tentativi di rianimazione

Il corpo del sedicenne è stato individuato e riportato a riva circa venti minuti dopo la sua scomparsa nelle acque del canale. I soccorritori hanno subito avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Il decesso è stato ufficialmente constatato alle ore 19:10.

Secondo quanto ricostruito dai presenti, il giovane, di origine nordafricana e residente nella zona, era conosciuto per il suo carattere altruista. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per consentire i rilievi e raccogliere le testimonianze utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I compagni di Aymane, che erano con lui sul pedalò, sono stati ascoltati dagli inquirenti per fornire elementi utili alla ricostruzione.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Comacchio.