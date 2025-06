Entra contromano in autostrada, muore nello schianto: feriti tre bambini

Violento impatto sull’autostrada del Brennero tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud: traffico bloccato per ore e lunghe code in entrambe le direzioni.

Scontro frontale tra Bolzano Nord e Sud, ipotesi contromano

Grave incidente nella giornata di sabato 15 giugno sull’autostrada A22 del Brennero, dove un violento impatto tra due vetture ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, tra cui tre minori. L’incidente è avvenuto al chilometro 80 della carreggiata sud, tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, lo scontro è stato frontale, facendo emergere l’ipotesi che una delle due auto fosse entrata in autostrada contromano.

A seguito dell’impatto, sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Oltre al personale sanitario, hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche l’elisoccorso Pelikan 2, la Croce Bianca, le squadre dei vigili del fuoco volontari di Cardano-Cornedo e gli agenti della polizia municipale. Le autorità hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, ancora al vaglio degli inquirenti.

Cinque feriti, tre sono bambini: lunghe code sull’autostrada

Nel sinistro, oltre alla vittima deceduta, cinque persone hanno riportato lesioni gravi. Tra queste, anche tre bambini di 14, 11 e 8 anni, che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano per le cure necessarie. Al momento non sono note le loro condizioni cliniche, ma tutti risultano essere stati presi in carico dal personale medico del pronto soccorso.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada A22 in direzione sud, con conseguenti ripercussioni sul traffico. Si sono registrate lunghe code, con rallentamenti che hanno raggiunto i 10 chilometri. Le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e di rimozione dei veicoli coinvolti hanno richiesto diverse ore, durante le quali la circolazione è rimasta bloccata.